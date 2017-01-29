به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسعود حافظی، در خصوص راه‌اندازی پایگاه صادراتی منطقه آفریقا با محوریت کشور اوگاندا، گفت: با حمایتهای مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری و با راه اندازی پایگاه صادراتی منطقه آفریقا با محوریت کشور اوگاندا، صادرات محصولات دانش بنیان و همچنین حضور دو کارگزار تجاری برون مرزی در کشورهای کنیا و آفریقای جنوبی تسهیل می‌ شود.

وی افزود: حوزه آفریقا یکی از حوزه های با پتانسیل بالا برای ورود محصولات دانش‌ بنیان ایران است، آفریقا مشتمل بر ۵۴ کشور و بالغ بر ۱.۱ میلیارد نفر جمعیت دارد که همیشه مورد توجه کشورهای اروپائی و شرق آسیا بوده است.

به گفته حافظی، متأسفانه ورود محصولات ایران چه در بخش دانش‌ بنیان و چه در بخش غیر دانش‌ بنیان به این حوزه از مطلوبیت لازم برخوردار نیست و تعریف برنامه ‌های عملیاتی با هدف کسب سهم مطلوبی از این بازار ضروری است.

وی تصریح کرد: باتوجه به تأکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر لزوم ورود محصولات دانش بنیان به منطقه آفریقا و افزایش حضور بنگاه ‌های دانش بنیان در کشورهای آفریقایی، این دفتر با همکاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی پایگاه صادراتی در منطقه و با محوریت کشور اوگاندا کرده است.

معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی بیان کرد: این پایگاه قرار است مسیر ورود محصولات دانش بنیان بویژه در حوزه مواد پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی را از طریق ارائه خدمات تحقیقات بازار و بازاریابی محصولات به منطقه تسهیل کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از سیاستهای دفتر در ایجاد زیرساخت توسعه صادرات محصولات دانش بنیان بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده توسط تجار و بازرگانان ایرانی مقیم منطقه آفریقا است، گفت: در این راستا دو کارگزار مستقر در کنیا و آفریقای جنوبی آمادگی خود را برای همکاری با معاونت و کمک به بنگاه ‌های دانش بنیان در ورود به بازار منطقه آفریقا اعلام کرده اند.

حافظی افزود: با توجه به رشد اقتصادی آفریقا و توسعه فعالیتهای عمرانی در اغلب کشورهای آفریقایی، پتانسیل صادرات محصولات و فناوریهای ساختمانی، تامین انرژی بخصوص برق، زیرساختهای فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری و بانکداری از نیازهای اساسی این منطقه است که می‌ تواند مورد توجه شرکتهای دانش بنیان قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون‌ های مشترک ایران و آفریقای جنوبی بطور مرتب و سالانه در حال برگزاری است و دوازدهمین اجلاس نیز در سال ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد و موافقتنامه تبادل علم و تکنولوژی نیز در آن به امضاء طرفین رسیده است.

به گفته حافظی، از دیگر موضوعات قابل ورود شرکتهای دانش بنیان به این بازار، ارائه خدمات مهندسی جهت احداث پالایشگاه و خطوط مونتاژ خودروهای صنعتی است، حجم مبادلات تجاری دو کشور طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۳۳ میلیون دلار بوده که در سال ۹۵، این تراز تجاری به نفع ایران مثبت شده و ایران با صادرات ۲۱.۳ میلیون دلار انواع کالا و بخصوص درحوزه صنعت برق، موفق به توسعه صادرات به این کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به کشور کنیا، گفت: وجود دو مرکز درمانی ایرانی با عناوین ایران کلینیک و پاک رود در این کشور زمینه را برای صادرات کالاهای حوزه سلامت از طریق سازمان هلال احمر تا حدی میسر ساخته و توافقاتی جهت ثبت دارو و صادرات آن به این کشور نیز صورت گرفته است.

معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی گفت: سایر تجار و بازرگانانی ایرانی مقیم در کشورهای هدف صادراتی محصولات دانش بنیان نظیر کشورهای حوزه آمریکای لاتین و جنوبی، حوزه آفریقای غربی، حوزه خلیج فارس، حوزه آسیای میانه و همچنین حوزه شرق و جنوب شرق آسیا که علاقه مند به تجارت در حوزه کالاها و خدمات دانش بنیان ایران هستند، می‌ توانند در این زمینه با دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری تعریف کنند.