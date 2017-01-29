جشن بزرگ طلوع فجر در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل ظهر یکشنبه در این مراسم از جمله مسئولیتهای هلالاحمر را تسکین آلام بشری و افزایش نشاط اجتماعی برای گروههای سنی مختلف از جمله کودکان عنوان کرد.
بهرام غیبی با تأکید به اینکه جامعه ایمن و تاب آور نیازمند آموزش است و آموزش ارزانترین، راحتترین و مؤثرترین راه برای ایمنسازی جامعه است، اضافه کرد: هلالاحمر آموزشهای خود را از سنین پایین اجرا میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان تعداد کانونهای غنچههای هلال را ۸۰ مورد و تعداد اعضای آن ها را هزار نفر برشمرد و گفت: تجربه ثابت کرده است که آموزش از سنین پایین تأثیرات قابلتوجهی در کاهش خسارت و صدمات حوادث و بلایای طبیعی دارد.
وی با اشاره به تجربه زنده ماندن یک کودک در زلزله بم از بین تمامی اعضای خانواده به دلیل آموزشهای هلالاحمر ادامه داد: حتی آموزشهای کودکان میتواند به خانوادهها نیز انتقال یابد.
به گفته غیبی به دلیل محدودیت نیروهای هلالاحمر که متجاوز از ۳۰۰ نفر نیست، هلالاحمر مردم را به عنوان ابزار اصلی خود میداند و انتظار همکاری از سوی آن ها را دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان برگزاری جشن غنچههای هلال با حضور ۵۰۰ نفر از غنچههای هلال و خانوادههای آن ها را با هدف ترویج فرهنگ ایثار و از جان گذشتگی و ترویج فرهنگ خود امدادی دانست و گفت: نیاز است آموزشهای امدادی از سنین اندک نهادینه شود.
وی با تأکید به اینکه جمعیت هلالاحمر استان جزو ۱۰ استان برتر در عملیات امداد و نجات و تجهیزات و همچنین آموزشها است، اضافه کرد: این استان به زودی به بالگرد امدادی مجهز میشود؛ در عین حال که جمعیت هلالاحمر استان از تجهیزات پیشرفته از جمله زنده یاب بیورادار و سگ های تربیت شده برخوردار است.
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