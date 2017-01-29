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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

رئیس پلیس راه استان همدان عنوان کرد:

توقیف خودروی ۴۰۵ با ۷۹ فقره تخلف در نهاوند

توقیف خودروی ۴۰۵ با ۷۹ فقره تخلف در نهاوند

همدان - رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با بیش از ۵۰ میلیون ریال جریمه پرداخت نشده و ۷۹ فقره تخلف در نهاوند توقیف و روانه پارکینگ شد.

رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس راه نهاوند حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت سبقت غیر مجاز متوقف کردند.

وی ادامه داد: در استعلام از سوابق این خودرو مشخص شد، خودرو دارای ۷۹ فقره تخلف است که از این تعداد ۱۰ تخلف حادثه ساز بود.

وی با بیان اینکه این خودرو ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزارریال جریمه پرداخت نشده داشت، گفت: خودرو پس از استعلام بلافاصله به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: بیشترین تخلفات حادثه ساز ثبت شده برای این خودرو تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز و عبور ممنوع بوده است.

کد مطلب 3890727

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