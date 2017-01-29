توقیف خودروی ۴۰۵ با ۷۹ فقره تخلف در نهاوند

رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس راه نهاوند حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت سبقت غیر مجاز متوقف کردند.

وی ادامه داد: در استعلام از سوابق این خودرو مشخص شد، خودرو دارای ۷۹ فقره تخلف است که از این تعداد ۱۰ تخلف حادثه ساز بود.

وی با بیان اینکه این خودرو ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزارریال جریمه پرداخت نشده داشت، گفت: خودرو پس از استعلام بلافاصله به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: بیشترین تخلفات حادثه ساز ثبت شده برای این خودرو تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز و عبور ممنوع بوده است.