به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید علوی، امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزایش مشارکت در برنامه های کمیته امداد را نشان‌ دهنده اعتماد مردم به این نهاد و طرح ‌ها و برنامه های آن دانست و اظهار داشت: مراکز نیکوکاری کمیته امداد از زمان تاسیس تاکنون با مشارکت خیران توانسته ‌اند خدمات قابل توجهی را به نیازمندان ارائه دهند.

وی مطرح کرد: هم اکنون۲۳ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعالیت می کنند که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۱ میلیارد ریال کمک های مردمی را جمع آوری و میان نیازمندان همان مناطق توزیع کرده اند.

معاون اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: هیئت عاملی در مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد تعریف شده است که از معتمدان، روحانیون مساجد، پایگاه بسیج و نهادهایی که در مسجد تاثیرگذار هستند در این مرکز فعالیت کنند.

علوی با بیان اینکه در مراکز نیکوکاری، نمایندگان مردم در شناسایی نیازمندان واقعی حضور دارند، افزود: برای جمع آوری کمک هزینه آنها یک نفر از سوی کمیته امداد حضور داشته و این کمک ها در همین مراکز هزینه می شوند.