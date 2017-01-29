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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

معاون کمیته امداد لرستان خبر داد؛

جمع‌آوری ۵۱ میلیارد ریال کمک مردمی در مراکز نیکوکاری لرستان

جمع‌آوری ۵۱ میلیارد ریال کمک مردمی در مراکز نیکوکاری لرستان

خرم آباد - معاون اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از جمع آوری بیش از ۵۱ میلیارد ریال کمک مردمی در مراکز نیکوکاری این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید علوی، امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزایش  مشارکت در برنامه های کمیته امداد را نشان‌ دهنده اعتماد مردم به این نهاد و طرح ‌ها و برنامه های آن دانست و اظهار داشت: مراکز نیکوکاری کمیته امداد از زمان تاسیس تاکنون با مشارکت خیران توانسته ‌اند خدمات قابل توجهی را به نیازمندان ارائه دهند.

وی مطرح کرد: هم اکنون۲۳ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعالیت می کنند که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۱ میلیارد ریال کمک های مردمی را جمع آوری  و میان نیازمندان همان مناطق توزیع کرده اند.

معاون اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان افزود: هیئت عاملی در مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد تعریف شده است که از معتمدان، روحانیون مساجد، پایگاه بسیج و نهادهایی که در مسجد تاثیرگذار هستند در این مرکز فعالیت کنند.

علوی با بیان اینکه در مراکز نیکوکاری، نمایندگان مردم در شناسایی نیازمندان واقعی حضور دارند، افزود: برای جمع آوری کمک هزینه آنها یک نفر از سوی کمیته امداد حضور داشته و این کمک ها در همین مراکز هزینه می شوند.

کد مطلب 3890730

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