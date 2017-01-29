کاخ سفید: گفتگوی پوتین و ترامپ گامی مهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، کاخ سفید صحبت تلفنی روسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا را مثبت ارزیابی کرد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: این اتفاق، گام بسیار مهمی در بهبود روابط بین آمریکا و روسیه بود و امیدواریم که باعث ترمیم روابط گذشته شود.

همچنین طرف آمریکایی گفت که هر دو رئیس جمهور بعد از این گفتگو امید دارند که به زودی کارهایی مشترک در زمینه های مهم انجام دهند.

گفتگوی تلفنی بین دو رئیس جمهور نزدیک به یک ساعت به طول انجامید. آن ها در این گفتگو راجع به سوریه، اوکراین، برنامه هسته ای ایران، شبه جزیره کره و دیگر مسائل بحث تبادل نظر کردند.

ترامپ در پایان این گفتگو گفت، آمریکایی ها به روس ها علاقه مند هستند و همچنین برای همتای روس خود آرزوی شادی و پیروزی و برای ملت روسیه، آرزوی موفقیت کرد. پوتین نیز گفت که این حس بین ما و شما مشترک است و ما نیز به شما علاقه مندیم. هر دو طرف اذعان داشتند که خواهان ادامه روابط هستند و در آینده دیدارهایی حضوری خواهند داشت.