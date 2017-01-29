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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان بهار عنوان کرد:

توقیف ۱۵ دستگاه خودرو متخلف در شهرستان بهار

توقیف ۱۵ دستگاه خودرو متخلف در شهرستان بهار

بهار - فرمانده انتظامی شهرستان بهار از توقیف ۱۵ دستگاه خودرو بابیش از ۱۰ میلیون ریال جریمه معوق در هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگعلی نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: از ابتدای مهر ماه سال جاری همگام با آغاز بازگشایی مدارس، نهادینه کردن قوانین راهور و ارتقاء فرهنگ ترافیک در این شهرستان با شعار «همه با هم، قانون مداری و انضباط ترافیکی» در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به مطالبات مردم در برقراری نظم و امنیت گفت: برقراری نظم، امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی از سوانح رانندگی از مطالبات برحق و بجای مردم در این شهرستان است.

نوری با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در ایجاد امنیت، قانون مداری و نهادینه کردن قانون در فرزندانشان بیش از هر امری می تواند پلیس را در اجرای ماموریت هایش کمک کرده و زمینه را برای برقراری نظم و ایجاد جامعه ای عاری از هرگونه آسیب فراهم و میسر کند، گفت: در راستای پیشگیری از بروز تخلفات حادثه ساز و برخورد با رانندگان متخلف، ماموران پلیس راهور ۱۵ دستگاه انواع خودرو دارای خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال را متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام صورت گرفته از یکی از این خودرو ها مشخص شد، خودرو دارای ۲۹ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال جریمه معوقه است که تعداد ۵۷ فقره تخلف را مرتکب شده و این جرایم در سیستم پلیس راهور به ثبت رسیده است.

نوری اظهار داشت: همچنین در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بهار در ماه گذشته تعداد ۱۵۹ دستگاه موتور سیکلت و ۱۷۲ دستگاه خودرو و در مجموع ۳۳۱ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف توقیف شد که افزایش ۶ درصدی برخورد با متخلفان این عرصه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به اجرای طرح های مختلف ترافیکی در شهرستان بهار کاهش ۷۱ درصدی تعداد جان باختگان در تصادفات و کاهش ۶۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری گزارش شده است.

کد مطلب 3890732

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