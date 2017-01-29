توقیف ۱۵ دستگاه خودرو متخلف در شهرستان بهار

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگعلی نوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: از ابتدای مهر ماه سال جاری همگام با آغاز بازگشایی مدارس، نهادینه کردن قوانین راهور و ارتقاء فرهنگ ترافیک در این شهرستان با شعار «همه با هم، قانون مداری و انضباط ترافیکی» در دستور کار پلیس راهور شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به مطالبات مردم در برقراری نظم و امنیت گفت: برقراری نظم، امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی از سوانح رانندگی از مطالبات برحق و بجای مردم در این شهرستان است.

نوری با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در ایجاد امنیت، قانون مداری و نهادینه کردن قانون در فرزندانشان بیش از هر امری می تواند پلیس را در اجرای ماموریت هایش کمک کرده و زمینه را برای برقراری نظم و ایجاد جامعه ای عاری از هرگونه آسیب فراهم و میسر کند، گفت: در راستای پیشگیری از بروز تخلفات حادثه ساز و برخورد با رانندگان متخلف، ماموران پلیس راهور ۱۵ دستگاه انواع خودرو دارای خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال را متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام صورت گرفته از یکی از این خودرو ها مشخص شد، خودرو دارای ۲۹ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال جریمه معوقه است که تعداد ۵۷ فقره تخلف را مرتکب شده و این جرایم در سیستم پلیس راهور به ثبت رسیده است.

نوری اظهار داشت: همچنین در راستای اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بهار در ماه گذشته تعداد ۱۵۹ دستگاه موتور سیکلت و ۱۷۲ دستگاه خودرو و در مجموع ۳۳۱ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف توقیف شد که افزایش ۶ درصدی برخورد با متخلفان این عرصه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را شاهد هستیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به اجرای طرح های مختلف ترافیکی در شهرستان بهار کاهش ۷۱ درصدی تعداد جان باختگان در تصادفات و کاهش ۶۰ درصدی تصادفات فوتی درون شهری گزارش شده است.