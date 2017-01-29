اجرای طرح«یک ساعت با محیط بان» برای ۱۳هزار دانش آموز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آرامنش صبح یکشنبه در همایش محیط یاران استان اظهار کرد:در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی و استفاده از نیروی عظیم دانش آموزی در زمینه تنویر افکار عمومی و ارتقاء آگاهی های زیست محیطی جامعه طرح محیط یار در پنج دبستان بیرجند اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح تاکنون ۲۰۵ دانش آموز آموزش های محیط یاری را فراگرفته اند، بیان کرد: از این تعداد ۱۲۳ نفر دختر و ۸۲ نفر نیز پسر هستند.

وی، آموزش و اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی به دانش آموزان، جذب مسارکت آن ها به عنوان آینده سازان کشور برای کنترل و کاهش برخی معضلات زیست محیطی، ایجاد حس مسئولیت پذیری در آن ها و فرهنگ سازی به منظور تغییر الگوی صحیح مصرف در مدرسه و خانه را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی همچنین به مهمترین اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و گفت: تاکنون در قالب این طرح تعداد پنج کارگاه آموزشی تخصصی برای تمامی محیطی یاران با موضوع آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی، پسماند و بازیافت به مدت دو هزار و ۱۰۰ نفر ساعت ارائه شده است.

آرامنش همچنین از برگزاری دو دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه مربیان پیش آهنگان پیشتاز و فرزانه برای ۳۵۰ نفر خبر داد و گفت: اهدای ۵۰۰ جلد کتاب های سبز برای کتابخانه پنج مدرسه، تهیه کاور، کلاه و دستمال گردن برای ۲۰۵ نفر و برگزاری تور علمی تفریحی ویژه مربیان از دیگر اقددامات این طرح بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت طرح یک ساعت با محیط بان در تعداد ۱۱۰ مدرسه استان برای ۱۳ هزار ۵۱۰ دانش آموز برگزار شده است.