دستگیری ۶ سارق در اجرای طرح پاکسازی منطقه ای شهرستان کبودراهنگ

سرهنگ محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در روستاهای شهرستان کبودراهنگ طرح پاکسازی منطقه ای و ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد بامجرمان و هنجارشکنان با استفاده از توان کارکنان پلیس های تخصصی، اجرایی و ستادی و بر اساس طرح تدوین و پیش بینی شده از قبل اجراشد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۶ نفر سارق حرفه ای احشام و تجهیزات کشاورزی که همگی دارای سوابق متعدد سرقت، اعتیاد و درگیری بودند و ۳نفر خرده فروش موادمخدر و ۱۱ نفر معتاد دستگیر که از آنها مقادیری موادمخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

سرهنگ محمدی در ادامه گفت: تعداد ۱۸ دستگاه موتورسیکلت و همچنین ۴ دستگاه خودوروی متخلف نیز توسط عوامل انتظامی توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اینکه این طرح با برنامه ریزی دقیق و اشرافیت اطلاعاتی و حضور نیروها به صورت گسترده به مرحله اجرا درآمده است، گفت: اجرای این گونه طرح ها در دیگر مناطق شهرستان در دستور کار است.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جرایم و ناهنجاری اجتماعی، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری هنجارشکنان اقدام شود.