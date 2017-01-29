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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

۳۲ پروژه در شهرک های صنعتی فارس افتتاح می شود

۳۲ پروژه در شهرک های صنعتی فارس افتتاح می شود

شیراز – مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از افتتاح ۳۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر در شهرک های صنعتی فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور قنبری ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسب افتتاح پروژه های دهه فجر در شهرک های صنعتی فارس، گفت: به مناسب دهه فجر ۳۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در ۱۰ شهرک و نواحی صنعتی فارس نیز عملیات اجرایی زیر ساختی با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز می شود.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تاکید کرد: تامین گاز، تامین برق، راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه، جهرم و خرم بید و آبرسانی به منطقه ویژه کازرون و داراب از جمله برنامه های زیر ساختی است.

قنبری تصریح کرد: در موضوع واحد های کوچک و متوسط نیز ۲۱ طرح صنعتی با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این تعداد طرح ۷۳۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود: ۷۰ مصوبه راه اندازی شهرک و ناحیه صنعتی داریم که در حال حاضر ۶۱ شهرک و ناحیه صنعتی راه اندازی شده و خدمات سخت افزاری به ۵۹ شهرک انجام شده است.

قنبری ادامه داد: در حال حاضر از بخش تسهیلات واحد های کوچک و متوسط نیز ۱۱۷ مجموعه داخل شهرک استفاده کردند.

کد مطلب 3890739

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