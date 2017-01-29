۳۰۰ ناشر کشوری در نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا دهبانی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان افزود: برنامه های متنوعی در بخش های مختلف فرهنگی در استان برگزار می شود که همکاری تمامی دستگاه ها در راستای تحقق هرچه بهتر این برنامه ها لازم است.

دهبانی پور تاکید کرد: تاکنون ۱۰۰ اثر از مؤلفین برای انتخاب کتاب سال دریافت شده است که این آثار در حال داوری هستند.

وی با اشاره به برگزاری شعر ملی زاگرس در اسفند ماه اظهار کرد: تاکنون ۲۰۰ اثر از مدت شروع فراخوان دریافت شده است که باتوجه به اینکه مدت زمان زیادی از فراخوان انجام شده نمی گذرند استقبال انجام گرفته قابل قبول است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان یک رویداد خوب و مناسب محسوب می شود، اظهار داشت: همکاری دستگاه های مختلف در راستای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره لازم است.

وی افزود: تاکنون اقدامات مناسبی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری استان و ... برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان انجام شده است.

دهبانی پور به تشریح بخشی از سایر برنامه های در دست اجرا اشاره کرد وافزود: برنامه هایی تحت عنوان هفته فرهنگ و هنر در قالب جشنواره و برگزاری جشنواره شعر منطقه ای ققنوس، از دیگر برنامه هایی است که در استان اجرا می شوند.