به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با بخشداران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بخش مهمی از وظیفه اجرایی برگزاری انتخابات در سطح استان بر عهده بخشداران است، بنابراین بخشداران باید تلاش کنند که در حوزه شان انتخاباتی بدون حاشیه و سالم برگزار شود.

وی افزود: به دور از هر گونه گرایشی، هدف نهایی بخشداران به عنوان ناظر و عوامل اجرایی انتخابات باید برگزاری هر چه بهتر و پرهیز از وارد شدن حاشیه در این زمینه باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: قانون مداری و ضابطه مندی عوامل اجرایی و بخشداران در برگزاری انتخابات، مستلزم آن است که این افراد آگاهی کاملی از مباحث قانونی و قواعد انتخاباتی کشور داشته باشند تا بتوانند به این قواعد جامه عمل بپوشانند.

حسن بیگی خاطرنشان ساخت: به منظور آگاهی بخشی به عوامل اجرایی انتخابات در استان دوره های آموزشی برای آنها برنامه ریزی شده اما خود نیز باید کسب آگاهی نسبت به قوانین انتخاباتی را مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: لازم است که بخشداران در انتخاب عوامل اجرایی برگزاری انتخابات در حوزه خود دقت نظر کامل داشته و از برگزیدن افرادی که در انتخابات قبل مرتکب تخلف شده اند به عنوان عوامل اجرایی خودداری کنند و همچنین بخشداران به موقع موضوع پیگیری های اداری این مساله را دنبال کنند تا دچار مشکل نشوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: بخشداران باید با آگاهی کامل از حوزه محل خدمت خود تجهیزات و تداراکات لازم را از چند روز مانده به انتخابات آماده کنند.

حسن بیگی اظهار داشت: بخشداران و سایر مسئولان برگزاری انتخابات در استان باید تشویق به حضور حداکثری مردم در انتخابات را سرلوحه کار خود قرار داده و هر بخشدار در گفت و گو با رسانه ها، تنها به تشریح اخبار حوزه خود بپردازد و از ذکر مباحث کلی پرهیز کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری بر اینکه رای مردم به مثابه امانت و حق الناس است، خاطرنشان ساخت: عوامل اجرایی و همچنین هیات بازرسی انتخابات استان باید صیانت از آرای مردم را به عنوان سرلوحه امور انتخابات مدنظر قرار دهند.