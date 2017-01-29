به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عباس زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران خراسان شمالی با اشاره به اینکه عمده طلب این سازمان از شهرداری بجنورد، کارخانه قند و کارخانه الیاف است، اظهار کرد: ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مربوط به تاخیر حق بیمه کارکنان شهرداری بجنورد است.

عباس زاده افزود: طی سال گذشته زمینی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت بدهی شهرداری تهاتر شد و با توافقاتی که انجام‌شده، امسال نیز زمینی در ضلع جنوبی شهر بابت بدهی شهرداری به این سازمان وگذار می شود.

وی تصریح کرد: کارفرمایان تا ۱۹ فروردین سال ۹۶ مهلت‌دارند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بابیان اینکه تعهدات این سازمان ۲۰ میلیارد تومان در ماه برای مستمری‌بگیران و دیگر خدمات است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار بیمه‌شده و ۱۲ هزار مستمری‌بگیر از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

عباس زاده اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۱۰۷ کارگر ساختمانی در استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که ۱۳ درصد از کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین ۶۷ هزار و ۲۷۴ نفر بیمه‌شده اجباری، ۹ هزار و ۴۱۴ بیمه‌شده اختیاری و مشاغل آزاد، سه هزار و ۵۸۳ نفر قالیباف بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: طی ۹ ماه نخست امسال ۵۰۳ هزار و ۸۲۱ نفر به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۹۸۷ مراجعه مربوط به مراجعین دندانپزشکی بوده است.

عباس زاده افزود: بیش از ۸۷ درصد از عملیات و خدمات این سازمان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود.