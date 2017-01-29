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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی:

تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۷۵ میلیارد تومان از دستگاه‌ها طلب دارد

تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۷۵ میلیارد تومان از دستگاه‌ها طلب دارد

بجنورد- مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی گفت: سازمان تأمین اجتماعی استان ۷۵ میلیارد تومان از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و دستگاه‌ها طلب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عباس زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران خراسان شمالی با اشاره به اینکه عمده طلب این سازمان از شهرداری بجنورد، کارخانه قند و کارخانه الیاف است، اظهار کرد: ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مربوط به تاخیر حق بیمه کارکنان شهرداری بجنورد است.

عباس زاده افزود: طی سال گذشته زمینی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت بدهی شهرداری تهاتر شد و با توافقاتی که انجام‌شده، امسال نیز زمینی در ضلع جنوبی شهر بابت بدهی شهرداری به این سازمان وگذار می شود.

وی تصریح کرد: کارفرمایان تا ۱۹ فروردین سال ۹۶ مهلت‌دارند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بابیان اینکه تعهدات این سازمان ۲۰ میلیارد تومان در ماه برای مستمری‌بگیران و دیگر خدمات است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار بیمه‌شده و ۱۲ هزار مستمری‌بگیر از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

عباس زاده اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۱۰۷ کارگر ساختمانی در استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که ۱۳ درصد از کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین ۶۷ هزار و ۲۷۴ نفر بیمه‌شده اجباری، ۹ هزار و ۴۱۴ بیمه‌شده اختیاری و مشاغل آزاد، سه هزار و ۵۸۳ نفر قالیباف بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: طی ۹ ماه نخست امسال ۵۰۳ هزار و ۸۲۱ نفر به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۹۸۷ مراجعه مربوط به مراجعین دندانپزشکی بوده است.

عباس زاده افزود: بیش از ۸۷ درصد از عملیات و خدمات این سازمان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود.

کد مطلب 3890744

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