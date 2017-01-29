کشف محموله بزرگ البسه و پتوی قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ فرامرز به گذر در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایستگاه بازرسی شهید زارعی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون بنز به رانندگی فردی به هویت معلوم مشکوک شدند.

وی افزود: این کامیون حامل بار کاه بود و از شهرستان دیواندره به مقصد تهران در حال حرکت بود که پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی و بازدید به عمل آمده از خودرو توسط ماموران مشخص شد البسه و پتو خارجی در زیر بار کاه جاسازی شده است.

سرهنگ به گذر افزود: پس از مشاهده بار قاچاق در خودرو، راننده و سرنشین خودرو دستگیر و به همراه کامیون به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقال که در تخلیه و شمارش، تعداد ۶۹۴۶ ثوپ البسه و مقدار ۴۹۰ کیلو گرم پتوی خارجی به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.

جانشین انتظامی استان همدان عنوان داشت: در این راستا از متهمان تحقیقات لازم صورت گرفت و اظهار داشتند کالاهای مکشوفه را از دیواندره برای انتقال به تهران بارگیری کرده اند.

وی گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و در تعزیرات حکومتی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید زارعی در حال رسیدگی است.