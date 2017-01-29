امضای تفاهم نامه میان وزارت ورزش و وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی گفت: عصر امروز (شنبه) وزرای محترم کشور و ورزش و جوانان در محل کمیسیون امور خاص کلان شهر و کلانشهرها ، تفاهم نامه همکاری برای هم افزایی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های این دو وزارتخانه امضا می کنند

هاشمی ادامه داد: این تفاهم برای حمایت و تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام ورزشی با مشارکت شهرداری ها و دهیاری ها صورت می گیرد.

وی از بهره گیری از ظرفیت شهرداری ها در موضوع ورزش همگانی نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: مطابق تفاهم نامه برای سلامت مردم و البته کمک به امر استعداد یابی در مناطق محروم با ظرفیت ۱۴۰۰ شهرداری در سراسر کشور استفاده می کنیم.

معاون وزیر ورزش با اشاره به توان بالای بیست هزار دهیاری در سراسر کشور گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به دهیاری علاوه بر اینکه ارزش اجتماعی دارد ظرفیت بزرگی را هم برای مناطق روستایی و محروم کشور برای توسعه ورزش ایجاد می کند.

هاشمی تصریح کرد: تفاهم نامه زمان ندارد و طی دوسال در کارگروهی با هماهنگی کمیسیون کلانشهرها با محوریت بنده و آقای دکتر خندان معاون عمرانی وزارت کشور تهیه و امروز امضا می شود.