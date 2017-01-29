رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان خواستار پایان تحریم علیه روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هورست زیهوفر» رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان که نخست وزیری ایالت باواریا را نیز بر عهده دارد خواهان پایان دادن به تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه شد.

وی در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ همچنین اظهار داشت: شرایط و زمان کنونی ایجاب می کند که تحریمی، روسیه را تهدید نکند.

نخست وزیر ایالت باواریا بهترین زمان برای لغو تحریم علیه روسیه را سال جاری میلادی خواند و خاطرنشان کرد: من بر این عقیده هستم که سیاست جدیدی باید در عرصه بین الملل به خصوص در مناسبات با روسیه در پیش گرفته شود.

زیهوفر با اشاره به اینکه باید رویکرد مثبت را در پیش گرفت، اعلام کرد: اکنون زمان گسترش مناسبات است، نه ایجاد محدودیت.

این در حالی است که «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و برخی دیگر از مقامات کشورهای اروپایی همچنان با درخواست برای لغو تحریم ها مخالف هستند.