هماهنگی نیروهای مسلح از عوامل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد فهمیده قاسم‌زاده در آیین معریه مدیر جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام اظهار داشت: دشمنان به سرکردگی آمریکایی ها و صهیونیزم بین الملل و ایادی آنها در منطقه به خیال خام خود فکر می کردند با توجه به نوپا بودن نظام می توانند در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب با حمله نظامی این نهضت را سرنگون کنند.

وی ادامه داد: امام راحل (ره) با دوراندیشی ضمن تقویت ارتش جمهوری اسلامی فرمان تاسیس سپاه پاسداران و بسیج مردمی را برای مقابله با هجمه همه جانبه دشمن بعثی که مورد حمایت استکابر جهانی قرار داشت، صادر کردند که توانستیم با تکیه بر رشادت های فرزندان این مرز و بوم ضمن دفع حملات دشمن اجازه ندهیم حتی یک وجب از این سرزمین در تصرف دشمن باقی بماند.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تاکید کرد: امروز نیز قوای مسلح کشور در هماهنگی کامل بوده و همگی منتظر فرمان فرماندهی معظم کل قوا برای جانفشانی در راه آرمان های این نظام و انقلاب هستند و اجازه کوچکترین تعدی و جسارتی را به دشمنان نخواهند داد.

فهمیده قاسم زاده با تمجید از نقش مردم استان ایلام در دوران دفاع مقدس گفت: رشادت های مردم این دیار هیچگاه از ذهن و خاطره ملت ایران فراموش نمی شود و همه مردم و مسئولان خود را مدیون مردم قهرمان استان ایلام می دانند.

در پایان این مراسم با تقدر از تلاش های سرهنگ منتظری، سرهنگ محمدرضا شرف بیاتی به عنوان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ایلام معرفی شد.