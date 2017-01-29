اخباری از کشته شدن افسر رژیم آل خلیفه/تداوم حمایت ازشیخ عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراة البحرین گزارش داد: اخباری از کشته شدن یک افسر وابسته به وزارت کشور بحرین در یکی از مزارع در منطقه البلاد القدیم در حادثه تیراندازی مخابره شده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم بحرین همه ورودی و خروجی های منطقه البلاد القدیم در جنوب منامه را بسته اند و نیروهای زیادی در منطقه مستقر شده اند.

از سوی دیگر ساکنان منامه و منطقه النعیم با صدور بیانیه ای آمادگی خود برای لبیک گفتن به ندای مرجعیت دینی اعلام کردند.

در بیانیه ساکنان منامه بر آمادگی آنها برای پوشیدن کفن و جان دادن در راه حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم تاکید شده است و به رژیم درباره هر گزندی به شیخ عیسی قاسم هشدار داده شده است.

در این بیانیه مشارکت فعال در تظاهرات کفن پوشان و دفاع تا سرحد مرگ خواسته شده است.

این در حالی است که قرار است امشب و بامداد فردا بحرینی ها در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم کفن پوش در خیابان ها حاضر شوند.