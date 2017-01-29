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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

رعایت قرنطینه از بروز خسارت به واحدهای دام وطیور جلوگیری می کند

رعایت قرنطینه از بروز خسارت به واحدهای دام وطیور جلوگیری می کند

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: رعایت اصول و مسائل بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای تولیدی دام وطیور از بروز خسارت به این واحد ها جلوگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر یکشنبه در جلسه مخاطرات خشکسالی و سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که با حضور رضا گروسی مدیر کل بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای تولیدی مانع از خسارت سنگین به واحدهای تولیدی کشاورزی می شود بنابراین باید توجه ویژه ای به این امر شود.

وی افزود: بخش کشاورزی به لحاظ اهمیت و حساسیت در تامین امنیت غذایی و وابستگی آن با شرایط آب و هوایی باید تدابیر بیشتری برای کاهش مخاطرات کشاورزی برای آن اندیشیده شود تا با مشکل مواجه نشود.

متقی فرد تصریح کرد: مدیریت مخاطرات کشاورزی  فرآیندی است که سطح تحمل خطرات کشاورزی را در بخش کشاورزی شناسایی و این اطلاعات را در راستای تصمیم گیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها بکار می برد.

وی بر لزوم اهمیت ارائه آموزش و انتقال دانش نوین روز به کشاورزان، بهره برداران و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تاکید کرد.

کد مطلب 3890756

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