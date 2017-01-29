رعایت قرنطینه از بروز خسارت به واحدهای دام وطیور جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر یکشنبه در جلسه مخاطرات خشکسالی و سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که با حضور رضا گروسی مدیر کل بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه ای در واحدهای تولیدی مانع از خسارت سنگین به واحدهای تولیدی کشاورزی می شود بنابراین باید توجه ویژه ای به این امر شود.

وی افزود: بخش کشاورزی به لحاظ اهمیت و حساسیت در تامین امنیت غذایی و وابستگی آن با شرایط آب و هوایی باید تدابیر بیشتری برای کاهش مخاطرات کشاورزی برای آن اندیشیده شود تا با مشکل مواجه نشود.

متقی فرد تصریح کرد: مدیریت مخاطرات کشاورزی فرآیندی است که سطح تحمل خطرات کشاورزی را در بخش کشاورزی شناسایی و این اطلاعات را در راستای تصمیم گیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها بکار می برد.

وی بر لزوم اهمیت ارائه آموزش و انتقال دانش نوین روز به کشاورزان، بهره برداران و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تاکید کرد.