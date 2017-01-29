کمبود مهارت آموزی به کودکان در مهدهای کودک جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری ظهر یکشنبه در جشن بزرگ طلوع فجر ویژه غنچههای هلالاحمر اردبیل تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل بروز آسیبهای اجتماعی کمبود مهارتها در حوزههای مختلف به ویژه رفتارهای اجتماعی است.
وی افزود: افرادی که برخوردار از مهارت در رفتارهای اجتماعی هستند به مراتب بهتر از سایرین میتوانند شرایط بحرانی را کنترل کرده و به مشکلات پیشآمده فائق آیند.
مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: آموزش مهارتهای مختلف به ویژه برای گروههای سنی کودک توصیه میشود؛ چرا که کودک آمادگی دریافت اطلاعات و مهارتهای مختلف را دارد.
ستاری با اشاره به مسئولیت سنگین مهدهای کودک در این راستا متذکر شد: انتظار میرود مهمترین و ضروریترین مهارتها در مهدهای کودک آموزش داده شود.
وی به فعالیت ۳۳۰ مهدکودک با عضویت هشت هزار و ۵۰۰ کودک در سطح استان اشاره و تأکید کرد: انتظار میرود با توجه به اهمیت مهارتآموزی، آموزشها در مهدهای کودک توسعه یابد.
مدیرکل بهزیستی استان از جمله برنامههای این دستگاه اجرایی را توسعه مهدهای روستایی دانست و افزود: در واقع مهدهای روستایی فرصتی برای کودکان فراهم میسازد تا آموزش در حوزههای مختلف را دریافت کنند.
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