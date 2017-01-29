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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

مدیرکل بهزیستی اردبیل:

کمبود مهارت آموزی به کودکان در مهدهای کودک جبران شود

کمبود مهارت آموزی به کودکان در مهدهای کودک جبران شود

اردبیل – مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید به مهارت‌آموزی در مهدهای کودک گفت: ضروری است کمبود مهارت آموزی به کودکان در مهدهای کودک جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری ظهر یکشنبه در جشن بزرگ طلوع فجر ویژه غنچه‌های هلال‌احمر اردبیل تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی کمبود مهارت‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه رفتارهای اجتماعی است.

وی افزود: افرادی که برخوردار از مهارت در رفتارهای اجتماعی هستند به مراتب بهتر از سایرین می‌توانند شرایط بحرانی را کنترل کرده و به مشکلات پیش‌آمده فائق آیند.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: آموزش مهارت‌های مختلف به ویژه برای گروه‌های سنی کودک توصیه می‌شود؛ چرا که کودک آمادگی دریافت اطلاعات و مهارت‌های مختلف را دارد.

ستاری با اشاره به مسئولیت سنگین مهدهای کودک در این راستا متذکر شد: انتظار می‌رود مهم‌ترین و ضروری‌ترین مهارت‌ها در مهدهای کودک آموزش داده شود.

وی به فعالیت ۳۳۰ مهدکودک با عضویت هشت هزار و ۵۰۰ کودک در سطح استان اشاره و تأکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مهارت‌آموزی، آموزش‌ها در مهدهای کودک توسعه یابد.

مدیرکل بهزیستی استان از جمله برنامه‌های این دستگاه اجرایی را توسعه مهدهای روستایی دانست و افزود: در واقع مهدهای روستایی فرصتی برای کودکان فراهم می‌سازد تا آموزش در حوزه‌های مختلف را دریافت کنند.

کد مطلب 3890758
محمد میرزایی ناطق

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