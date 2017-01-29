به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری عسلویه، عبدالله نادری از افتتاح ۱۸ طرح عمرانی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در این ایام طرح های مختلف عمران شهری، عمران روستایی، ورزشی، برق رسانی، فرهنگی و کتابخانه‌ای افتتاح می‌شود.

نادری با بیان اینکه در ایام الله دهه فجر ۲۴ ایستگاه پست برق هوایی در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری می‌رسد افزود: برای اجرای این ۲۴ پست برق ۴۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای ۱۸ طرح عمرانی قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر ۱۹۴ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده تاکید کرد: از این میزان اعتبار ۸۰ میلیارد ریال آن توسط خیران و بخش خصوصی تامین شده است.

فرماندار عسلویه از تخصیص اعتبار سفر رهبر معظم انقلاب برای اجرای طرح‌های یاد شده خبر داد و گفت: بیش از ۱۴ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و زیر بنایی در شهرستان عسلویه از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب تخصیص یافته است.