کارتونیست جهرمی در جشنواره ملی «گنجینه آب» برتر شد

محسن نعمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: محمدحسین اکبری کارتونیست جوان جهرمی در جشنواره ملی کاریکاتور «گنجینه آب» که با محوریت سازه های آبی تاریخی کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار شد خوش درخشید.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره به میزبانی استان خوزستان برگزار شد، افزود: بیش از ۲۰۰ کارتونیست مطرح کشور در این جشواره حضور داشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم با اشاره به اینکه ۴۲۰ اثر در این جشنواره مورد داوری قرار گرفت، بیان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره ۲ بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان آب و برق اهواز برگزار شد و نفرات برتر تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره محمود آزادنیا از استان خراسان رضوی رتبه اول، محمد حسین اکبری از استان فارس مقام دوم، محمدعلی خلجی از استان تهران مقام سوم را کسب کردند.