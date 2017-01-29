آمادگی سازمان مدیریت برای صدور مجوز استخدام اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۴۸ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از وضعیت فراخوان، جذب و بازنشستگی اعضای هیات علمی در این وزارتخانه ارائه کرد.

سپس نماینده سازمان مدیریت، ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای صدور مجوز استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر اساس مصوبات هیات عالی جذب و شورای عالی اداری گفت: این مجوزها در اسرع وقت صادر خواهد شد.

در ادامه جلسه، سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با اشاره به عدم تخصیص ردیف استخدامی به این وزارتخانه، لزوم توجه به این موضوع برای حل مشکل افراد متقاضی را مورد تأکید قرار داد.

سپس معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ توضیحاتی پیرامون توافقات صورت گرفته میان این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه پیرامون سند توسعه نیروی انسانی و حل مشکل استخدامی کارکنان غیر هیات علمی این وزارتخانه ارائه کرد.

در ادامه جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی؛ دکتر کی نژاد، ضمن تأکید بر حل مشکل تخصیص ردیف متمرکز استخدامی، نیاز به الگوی مدون در جذب نیروی انسانی با توجه به نوع دانشگاه و مرکز آموزشی و ضوابط آمایش آموزش عالی را مورد تأکید قرارداد.

سپس رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توضیحاتی پیرامون جایابی و جذب تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان راتبه (بورسیه) ارائه کرد.

در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیات‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌های صنعت نفت، آیت ا... بروجردی، کشاورزی و منابع طبیعی ورامین، اراک، گیلان، علم و فناوری مازندران، علوم پزشکی شاهرود، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان علوم پزشکی و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تأیید صلاحیت شدند.