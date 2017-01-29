آموزش مانع از بروز خسارت شدید به بخش کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی ظهر یکشنبه در جلسه مخاطرات خشکسالی و سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین ومدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: تنها جایی که دستگاهها و واحدهای تولیدی می توانند به یک زبان مشترک برسند آموزش است.

وی بیان کرد: خسارات ناشی ازمخاطرات بخش کشاورزی و پیامدهای ناگوار آن می تواند بر معیشت افراد جامعه تاثیر گذار باشد و باعث بروز نگرانی مردم شود.

به گفته مدیر کل بحران استانداری قزوین باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی بعنوان تامین کننده امنیت غذایی جامعه شود.

گروسی بر لزوم اهمیت آموزش تولید کنندکان وبهره برداران بخش کشاورزی تاکید کرد.