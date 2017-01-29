مطالعه ساختار شهرسنندج برای ساماندهی دستفروشان امری ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قادری امروز یکشنبه در جلسه ساماندهی دستفروشان شهر سنندج با اشاره به اینکه دستفروشی پدیده ای است که در برخی استان ها چون کردستان نمود بیشتری دارد، گفت: برای حل این مسئله باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود و تمامی نهادهای مرتبط هم پای کارآیند.

وی بر اجرای مواد قانونی مرتبط با این موضوع مذکور تاکید کرد واظهارداشت: با اتخاذ تدابیری در مکان هایی که امکان استفاده از ظرفیت دستفروشان وجود دارد، نسبت به ساماندهی آنها می توانیم اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون ساماندهی دستفروشان سطح شهر وظیفه شهرداری است، ادامه داد: اما تحقق این امر تنها در گرو همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط با این موضوع امکانپذیر است و همه باید کمک کنند تا شهرداری کار خود را به درستی انجام دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: پیشنهاد می کنم با استفاده از مشاوران ذیصلاح و صاحب تجربه، کار مطالعاتی جامع و کامل در زمینه ساماندهی دستفروشان انجام شود.

قادری ادامه داد: با اقدام مذکور می توانیم از تجارب مختلفی که در سطح سایر استان ها وشهرهای مختلف کشور انجام شده استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: ایده ایجاد روزبازارها، دوشنبه بازارها و غیره البته در مکان هایی به شکل موقت، اقدام مطلوبی است و باید زمینه ای فراهم شود که این اقتصاد در سطح شهر فعالیت خود را انجام دهد.

وی اضافه کرد: بسیاری از شهروندان تمایل دارند بخشی از مایحتاج خود را با قیمتی مناسبتر از دستفروشان تامین کنند و لذا ساماندهی آنها، هم موجب پاسخ به نیاز شهروندان و هم تداوم امرار معاش این قشر از طریق دستفروشی را به همراه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: به منظور ساماندهی دستفروشان باید ساختار شهر مطالعه و مکان هایی به عنوان جمعه بازار و غیره تعیین شود.

قادری ساماندهی دستفروشان در اجرای پروژه پیاده راه سازی نیز که در دست اقدام است، بسیار مهم و موثر ذکر کرد و اظهارداشت: جلسات ساماندهی دستفروشان باید به صورت شهرستانی، طبق یک برنامه زمانبندی به طور مرتب تشکیل شود و هرجا نیاز به اجرای نقش استانی در این خصوص وجود داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.