ضرورت توجه ویژه به تربیت دختران بر اساس دیدگاه های امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، جمیله علم‌الهدی در همایش کوثر مقاومت؛ زن مسلمان انقلابی، الگوی ایثار و مقاومت در جهان معاصر که با حضور خانواده‌های شهدای هسته‌ای، خانواده شهدای بحرین، عربستان، افغانستان و عراق و نیز خانواده شهدای مدافع حرم در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تربیت دختران در جهان امروز با مشکلاتی روبه­ روست که باید مورد اهتمام و بررسی جدی مسئولان، مدیران و دست‌اندرکاران این وادی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: الگوی تربیت زن در دوران کنونی به ۳ دسته الگوی زن مدرن، زن سنتی و زن تربیت شده براساس تعالیم امام خمینی(ره) تقسیم شده است.

وی افزود: امروزه تمام تلاش و کوشش ما این است که زن را براساس الگوی امام خمینی(ره) تربیت کنیم و بتوانیم به تعالیم والای این عالم والامنش در دنیای کنونی دست یابیم.

جمیله علم‌الهدی بیان کرد: بسیاری از بانوان تحت تأثیر تعالیم سنتی یا مدرن قرار گرفته و این امر موجب شده تا نتوانند نقش زنانگی خویش را در جامعه کنونی به خوبی ایفا کنند و بدین‌ ترتیب جامعه و نسل‌های بعدی با مشکل جدی روبه ­رو می‌شوند.

وی عنوان کرد: زن مدرن، در دنیای کنونی نگران دست‌یابی به قدرت و مسئولیت‌های اجتماعی و مادی است و تمام انرژی خویش را برای دست‌یابی به درآمد به کار می‌گیرد.

جمیله علم‌الهدی ادامه داد: بسیاری از ویژگی‌ها همانند خشونت، ناسازگاری و جسارت در زن مدرن امروزی نمایان شده و در مقابل مردان بیش از اندازه بسیار دل‌نازک، زیبایی‌گرا و عاطفی هستند و این امر نشان از لغزش‌های ما در تعالیم اسلامی دارد.

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اندیشه سیاسی جدید بیان کرد: در فرهنگ مدرن تساوی‌گرایی میان زن و مرد به صورتی به وجود آمده است که زنان بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته­ اند.

وی افزود: امام خمینی(ره) به عنوان احیاگر تعالیم اسلامی نگاهی نو به زنان داشت و زنان خانواده‌دار، اجتماعی، دغدغه‌مند و متعهد را به عنوان الگو معرفی کرد که تعهدات تاریخی خویش را به خوبی درک کرده و خانه، خانواده و تربیت فرزند را مورد نظر قرار داده‌اند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: این زنان به مسئولیت اجتماعی خویش بسیار متعهد بوده و افزون بر این به نقش خویش در خانواده نیز بسیار توجه دارند.

وی با اشاره به سمبل‌های غربی که در جهان کنونی رواج یافته است، اظهار کرد: ستاره‌سازی و سمبل‌سازی یکی از دغدغه‌هایی است که غرب تلاش کرده تا بر اساس آن دختران را به شیوه‌های نادرست تربیت کند و ما در مقابل باید بسیاری از سمبل‌های والای خویش همانند حضرت فاطمه‌زهرا(س) و حضرت زینب(س) را برای تربیت نسل جدید مورد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: زن در جهاد فرهنگی و مرد در جهاد فیزیکی باید تلاش کنند تا جامعه اسلامی بتواند به اهداف والای خویش دست یابد.

لازم به یادآوری است؛ این همایش از سوی مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.