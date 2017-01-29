دستگاه های اجرایی ایلام دستاوردهای نظام را برای مردم بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی روز یکشنبه در جلسه اعضای ستاد دهه فجر اظهار داشت: نظام اسلامی در شرایط به پیروزی رسید که فساد نظام حاکم ، تبعیض طبقاتی فاحش و ترویج فساد و بی بندباری توسط رژیم منحوس پهلوی عموم مردم در جای جای کشور را نگران کرده بود و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز در شرایط بسیار ناگواری قرار داشت.

وی ادامه داشت: ملت ایران با حضور همه جانبه خود در خیابان ها و با رهبری روحانیت و مراجع عظام تقلید به ندای رهبر کبیر انقلاب پاسخ دادند و با سرنگونی رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی یکی از مهم ترین وقایع تاریخ را رقم زدند.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: دشمنان در طول ۳۸ سال گذشته تلاش کردند با اشکال مختلف حمله نظامی، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی این نظام الهی را ناکارآمد نشان دهند ولی با عنایات الهی و همراهی ملت و مسئولان روز به روز شاهد پیشرفت و توسعه ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی ، اقتصادی و فرهنگی در عرصه بین الملل هستیم.

لطفی اضافه کرد: با وجود آنکه اقصی نقاط جهان درگیر ناامنی ها و تحرکات گروه های تروریستی شده ایران اسلامی به کانون ثبات و امنیت در جهان تبدیل شده است.

وی گفت: عموم رسانه ها امروز وظیفه دارند ضمن مقابله با تبلیغات دشمنان بدور از موازی اری و انجام کارهای کلیشه ای و تکراری دستاوردهای نظام را برای عموم مردم و بویژه نسل های سوم و چهارم بیان کنند تا آینده سازان این نظام بیش از پیش با رشادت های ملت ایران برای پیروزثی این انقلاب آگاهی پیدا کنند.

حجت الاسلام علی چراغی پور سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت: ۱۰ ستاد در سطح استان ایلام و ۲۱ کمیته تخصصی زیر مجموعه ستاد برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در مناطق مختلف استان اجرا می کنند.