اجرای ۱۲ هزار عنوان برنامه همزمان با ایام دهه فجر در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با گرامیداشت یاد شهید آیت الله مدنی و بیان نقش وی در هدایت مردم استان همدان در دوران پیش از انقلاب، گفت: یاد این بزرگوار هیچگاه فراموش نخواهد شد.

الهی تبار با بیان اینکه مردم ایران نشان دادند که قدر ایثارگران و فداکاران را می دانند و مورد تجلیل قرار خواهند داد، اظهار داشت: حمایت مردم از آتش نشانان در سراسر کشور نمایانگر قدردانی آنها از خدمت گذاران واقعی بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه یکی از روزهای دهه فجر در سراسر کشور به مرحوم «مرضیه دباغ» اختصاص خواهد یافت، عنوان کرد: بخشنامه ای در این خصوص از سوی شورای هماهنگی تبلیغات سراسر کشور ابلاغ و قرار شد به طور ویژه به شخصیت این بانوی انقلابی پرداخته شود.

وی باتاکید بر اینکه اتکا به مردم در برگزاری برنامه های دهه فجر از برنامه های استان است چراکه حضور مردم در صحنه باعث مصونیت انقلاب خواهد شد، گفت: حضور مردم در افزایش سرمایه های اجتماعی اثرگذار خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با تأکید بر توجه به فجرآفرینان، بیان کرد: این افراد پیش از انقلاب به مبارزه با استبداد و استعمار اعتقاد داشتند و سختی های زیادی را تحمل کردند مااینکه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و مرضیه دباغ دو شخصیت فجرآفرین بوده اند.

وی در ادامه بابیان اینکه در تداوم انقلاب خون هایی داده شد تا انقلاب شاداب و سرافراز در عرصه گیتی بدرخشد و جغرافیای سیاسی ایران را متحول کند، افزود: ایران به عنوان کشوری که تابع دستورات قدرت های جهان بود به یک کنش گر فعال جهانی تبدیل شده است.

دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

الهی تبار ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، گفت: برنامه ریزی های لازم برای برپایی این راهپیمایی در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه این حضور می تواند امنیت را در اردوگاه داخلی حاکم کند، یادآور شد: با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن وحدت و انسجام ملی را رقم می زنیم.

الهی تبار با بیان اینکه در ایام دهه فجر باید دستاوردهای انقلاب را بازخوانی کرد، گفت: باید تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسلی که امام(ره) و انقلاب را ندیدند، مدنظر باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با تأکید بر تلاش برای تکامل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، یادآور شد: باید روز به روز تلاش کرد تا این استقلال پرمعناتر و عمیق تر باشد.

وی به سیاست گذاری های صورت گرفته برای اجرای برنامه های دهه فجر اشاره و عنوان کرد: تمام سیاست های ابلاغ شده به گونه‌ای است که افراط و تفریطی در اجرای برنامه ها صورت نگیرد.

وی با اشاره به اجرای ۱۲ هزار برنامه در ایام دهه فجر در استان همدان، عنوان کرد: راهپیمایی باشکوه مردم در ۲۲ بهمن ماه در ۷۵ نقطه استان همدان برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان به نواختن زنگ انقلاب در ۳۰۰۰ مدرسه استان در ۱۲ بهمن ماه اشاره کرد و اظهار داشت: رژه موتورسواران و تاکسی ها در این روز انجام خواهد شد و در روز ۱۳ بهمن ماه نیز برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم مرضیه دباغ در نظر گرفته شده است.

وی به غبارروبی مزار شهدا در ۱۴ بهمن ماه اشاره کرد و افزود: برگزاری ۳۱۵ عنوان مسابقه ورزشی، اجرای۵۰۳ عنوان برنامه در حوزه کودک و نوجوان، اکران ۱۶ فیلم جشنواره فیلم فجر و همچنین جشنواره موسیقی سنتی از برنامه های دهه فجر به شمار می‌رود.

الهی تبار با بیان اینکه ۹۲۲ پروژه با ۷۷۴ میلیارد تومان در این ایام کلنگ زنی و افتتاح می شود، افزود: یک هزار و ۸۳۸ نفر اشتغال به دنبال اجرای این طرح ها ایجاد خواهد شد.

۷۷۴ پروژه با ۶۰۴ میلیارد تومان افتتاح و ۱۵۵ طرح با ۱۷۲ میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود

وی اضافه کرد: از طرح های دهه فجر امسال ۷۷۴ پروژه با ۶۰۴ میلیارد تومان افتتاح و ۱۵۵ طرح با ۱۷۲ میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود.

وی همچنین عنوان کرد: طرح ها در بخش زیربنایی، آموزشی، بهداشت و سلامت، ورزشی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان گفت: در همدان ۱۴۲ طرح، ملایر ۱۱۲ طرح، نهاوند ۵۳ طرح، تویسرکان ۳۳ طرح، فامنین ۳۷ طرح، رزن ۶۷ طرح، کبودرآهنگ ۲۰۵ طرح، بهار ۷۴ پروژه و اسدآباد ۱۸ طرح قابل افتتاح است.

وی با بیان اینکه ۲۷۰ طرح در قالب طرح تحول نظام سلامت اجرا خواهد شد، گفت: پروژه هایی کلنگ زنی خواهد شد که ۵۰ درصد اعتبار آن تأمین باشد.

محمدابراهیم الهی تبار همچنین با اشاره به در پیش بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در ۲۹ اردیبهشت ماه سال آینده، اظهار داشت: انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در تهران به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شده و اعضای ستاد نیز مشخص شده اند که متناظر با این ستاد، در کل استانداری ها ستاد انتخابات شکل گرفت.

الهی تبار با بیان اینکه معاون سیاسی و امنیتی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات منصوب شد، اظهار داشت: اعضای کمیته های ستاد مشخص شده و ستاد استانی آغاز به کار کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه از ۲۵ فرآیند انتخاباتی ۲۳ فرآیندی مکانیزه است، یادآور شد: اگر دو فرآیند انتخابات نیز به چرخه مکانیزه وارد شود انتخابات الکترونیکی خواهد بود.

فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

وی با تأکید بر فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، خاطرنشان کرد: تأمین سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب از جمله وظایف کمیته فناوری ستاد انتخابات به شمار می رود.

الهی تبار به شکل گیری کمیته پشتیبانی ستاد نیز اشاره و عنوان کرد: کمیته امنیتی، اطلاع رسانی، استعلامات، حقوقی و آموزش از دیگر کمیته های ستاد محسوب می شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه در شهرستانها نیز اقدامات متناظر با استان انجام خواهد شد، گفت: ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات توسط مقام معظم رهبری از ویژگی های این دوره انتخابات به شمار می رود که می تواند مبنای اصولی، ساختاری و راهبردی برای برگزاری انتخابات باشد.

وی با اشاره به اینکه ابلاغ این سیاست‌ها رویدادی امید بخش برای شفافیت، سلامت، استحکام و ثبات برنامه هاست، یادآور شد: کلیدواژه‌هایی در این سیاست ها پیش بینی شده که از جمله آن می توان به شفافیت اشاره کرد.

الهی تبار گفت: تمام اختیارات حاکمیت به هیچ عنوان نباید مورد استفاده جناحی، سیاسی و فردی قرار بگیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با تأکید بر فراهم شدن فرصت جهت بیان تمام دیدگاه های گروه ها و احزاب سیاسی در عرصه انتخابات، اظهار داشت: حق الناس بودن آراء از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است و می توان گفت که انتخابات عرصه ای برای رعایت حقوق شهروندی به شمار می رود.

وی ادامه داد: برگزاری انتخابات نیاز به ابزارهای خاصی دارد و هر فردی باید در هر جایگاهی نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: از ۲۹ شهر استان ۲۵ شهر شورای ۵ نفره دارند و جمعیت آنها کمتر از ۵۰ هزار نفر است و سه شهر اسدآباد، ملایر و نهاوند شورای ۷ نفره و شهر همدان هم شورای ۹ نفره دارد.

۹۱۲ روستای استان کمتر از یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد

وی ادامه داد: ۹۱۲ روستای استان کمتر از یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت شورای سه نفره و ۱۲۵ روستا با جمعیت بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر نیز شورای پنج نفره خواهند داشت.

الهی تبار گفت: در مجموع سه هزار و ۵۶۶ نفر توسط مردم در شورای اسلامی شهرها و روستاها انتخاب خواهند شد به شرطی که تعداد داوطلبان در روستاها مساوی و یا بیشتر از تعداد اعضای مشخص شده باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه پنج ماه قبل از دوره چهارساله ریاست جمهوری باید اقدامات در خصوص انتخابات شکل گیرد، اظهار داشت: بر اساس صدور ستاد انتخابات، از ۲۲ اردیبهشت ماه سال آینده انتخابات به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت نام داوطلبان در انتخابات از ۲۲ تا ۲۶ فروردین ماه سال ۹۶ عنوان کرد: انتشار اسامی نامزدها توسط وزارت کشور در ششم و هفتم اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

الهی تبار گفت: تبلیغات نامزدها از ۸ تا ۲۷ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و تبلیغات در ۲۸ اردیبهشت ماه ممنوع خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه دستور شروع انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها ۲۵ اسفندماه صادر می شود، عنوان کرد: از ۳۰ اسفندماه امسال تا ششم فروردین ماه سال آینده ثبت نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها و روستاها صورت می گیرد.

وی به بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی و اعتراضات در هیئت نظارت بر انتخابات اشاره و عنوان کرد: هیئت هایی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در استانها شکل می گیرد.

الهی تبار با بیان اینکه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه اعلام خواهد شد، گفت: از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ماه تبلیغات داوطلبان به صورت رسمی انجام خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اظهار داشت: هیئت های اجرایی بخش ها در ۲۵ اردیبهشت ماه شکل خواهد گرفت و هیئت های اجرایی در بخش ها تشکیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه به مدت ۳ روز آگهی اسامی داوطلبان از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: تبلیغات داوطلبان از ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی یک هزار و ۲۸۰ شعبه اخذ رأی وجود داشت، گفت: در این دوره یک هزار و ۶۰۰ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است.