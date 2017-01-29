بارندگی شدید به تاسیسات جزیره هرمز خسارت زد

رضا میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی شدید صبح روز یکشنبه در جزیره هرمز و وارد آمدن خسارت به زیرساختها و تخریب تعدادی از منازل مسکونی و تاسیسات برق رسانی بیان داشت: میزان خسارات وارد شده به تاسیسات زیربنایی و واحدهای مسکونی در بخش هرمز بزودی اعلام خواهد شد.

میرحسینی بیان داشت: بارندگی به شبکه برق هرمز هم خسارت وارد کرد، که سبب شکستگی شبکه برق رسانی در جزیره شد. روند بررسی میزان خسارات ناشی از بارش شدید باران در این جزیره همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود خسارات بیشتری به این منطقه وارد شده باشد.

بخشدار هرمز با بیان اینکه بارندگی از ساعت شش صبح آغاز و چهار ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: بر اثر بارش شدید باران صبح امروز، تاسیسات مختلف شهری و منازل مسکونی با خسارات زیادی روبرو شده است.

بخشدار هرمز بیان داشت: در اولین ساعات بارش رحمت الهی ستاد مدیریت بحران جزیره هرمز با حضور کارشناسان فنی شهرداری و اعضای این ستاد در بخشداری تشکیل شد که پس از برآوردهای اولیه، میزان خسارات اعلام خواهد شد.

میر حسینی اعلام کرد: پس اتمام جلسه ستاد مدیریت بحران بخش هرمز ، بلافاصله شهرداری هرمز برای جلوگیری از نفود آب به منازل مسکونی شهروندان اقدام کرد و چند نقطه که موجب آب گرفتگی معابر شده بود بازگشایی شد.

میرحسینی بیان داشت: با توجه به واحدهای مسکونی محله صحرا که قرار شده بود که منازل جایگزینی به این اهالی تحویل داده بشود، متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.