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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۳

با موضع حجاب و عفاف؛

نمایش «چی بپوشم» در مدارس دخترانه استان بوشهر اجرا می‌شود

نمایش «چی بپوشم» در مدارس دخترانه استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - نمایشی شورایی و میدانی «چی بپوشم» نوشته و کار محمد مظفری در مدارس دخترانه استان بوشهر به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری نویسنده و کارگردان نمایشی شورایی چی بپوشم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نمایش شورایی چی بپوشم؟ که به‌صورت محیطی و میدانی برگزار می‌شود، ما حصل همکاری گروه تئاتر ایلیا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر است.

مظفری افزود: نمایش چی بپوشم؟ با موضع حجاب و عفاف تولید شده  وتلاش می کند تا مخاطبان را با مشاارکت خود آنها از تاریخچه و ماهیت حجاب و پوشش در ایران و دیگر کشورهای دنیا اگاه کند.

این هنرمند با بیان اینکه در ذهن دختران و زنان ما سوالات زیادی در خصوص پوشش، لباس ایرانی و ویژگی‌های یک پوشش مناسب وجود دارد  افزود: این نمایش تلاش می‌کند تا به کمک خود مخاطبان به این سوالات پاسخی بیابد.

کارگردان نمایش چی بپوشم با اشاره به اینکه این نمایش به صورت میدانی و شورایی اجرا می‌شود افزود: در اجرای نمایش شورایی تماشاگر نقش موثری  در اجرای نمایش دارد و مخاطبین نمایش به کمک بازیگران نمایش را به پیش ببرند.

این پژوهشگر حوزه تئاتر بیان کرد: اجرای نمایش چی بپوشم از ۹ بهمن آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ماه در مدارس متوسطه دخترانه در شهرهای مختلف استان بوشهر به اجرا درخواهد آمد.

وی تصریح کرد: اجراهای اول نمایش در دبیرستان‌های دخترانه زینبیه و رازی شهر بوشهر با استقبال دانش آموزان روبرو شد.

کد مطلب 3890773

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