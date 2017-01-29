صحبت ترامپ با پوتین و مرکل متفاوت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، آلکسی پوشکوف، سناتور دومای روسیه، در وبلاگ شخصی اش نوشت لحن صحبت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گرم و صمیمانه بود و با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به صورت تجاری صحبت کرد و گفتگوی وی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور با کمی عصبانیت و خصومت همراه بود.

پوتین و ترامپ در گفتگوی تلفنی که دیروز انجام شد، حول مسائل زیادی از جمله اوضاع سوریه و اوکراین صحبت کردند. آن ها همچنین در مورد اهمیت متحد شدن قدرت ها در مبارزه با تروریسم بین المللی، بحث و تبادل نظر کردند.

پس از صحبت با پوتین، وی سریع با مرکل تماس گرفت و سپس با اولاند رئیس جمهور فرانسه گفتگو کرد.

او همچنین یادآور شد که مسکو و واشنگتن برای مبارزه با تروریسم روزهای سختی را پیش رو دارند.

طبق نظر وی بر خلاف آنچه که منتقدان ترامپ استدلال می کردند، وی بیش از رئیس جمهور قبلی این کشور، باراک اوباما، به وعده هایش وفادار است و نوشت او به قول هایی که پیش از انتخابات داده بود، پایبند است.