دو برابر شدن قیمت گاز مغایر قانون هدفمندی یارانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید. یکی از موارد اساسی که از حقوق شهروندی نیز است، تأمین اشتغال برای جوانان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: هر روز تعداد زیادی از شاغلان ما بیکار می‌شوند؛ برخی کارگران نیز چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد برای اشتغال امکانات لازم را فراهم کند، گفت: صندوق کارآفرینی و بانک‌ها به جوانان وام اشتغال نمی‌دهند، بانک‌ها حتی به صنایع نیز کمک نمی‌کنند؛ مردم از هر طرف تحت فشار هستند.

وی با بیان اینکه باید حداقل درآمد برای مردم جهت پرداخت قبوض‌شان فراهم شود، گفت: شرکت گاز قیمت گاز را دو برابر کرده است؛ این اقدام خلاف قانون هدفمندی است، مردم از کجا بیاورند؟