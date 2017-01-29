به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه دو کلاهبردار با جعل مدارک اقدام به کلاهبرداری می کنند، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با کارهای اطلاعاتی و پلیسی دو کلاهبردار را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین انتظامی لرستان اظهار داشت: متهمان به جرم خود اعتراف و اقرار کردند، که با جعل اسناد، امضاء و صدور گواهی کسر حقوق، مبلغ سه میلیارد ریال تسهیلات از بانک های سطح شهرخرم آباد دریافت کرده و با این روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداری کرده اند.

سرهنگ احمدی تبار گفت: دو جاعل با هماهنگی مقام قضائی برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی استان هستند.