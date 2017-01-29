«پرنده های کاغذی» پرواز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالگرد درگذشت هنرمند خودآموخته حسن حاضر مشار پرفورمنس «پرنده های کاغذی» توسط الهام پویان در رواق فرهنگستان هنر برگزار می شود.

در این پرفورمنس که با مشارکت بازدیدکنندگان در ساخت پرنده های کاغذی به شیوه اریگامی (تا زدن کاغذ) همراه است، ۹۰ پرنده کاغذی به مناسبت ۹۰ سال زندگی این هنرمند ساخته می شود.

این برنامه از ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار می شود.

علاقمندان جهت حضور و مشارکت در این برنامه می توانند به خیابان ولیعصر (عج) - تقاطع خیابان طالقانی - شماره ۱۵۵۲ رواق فرهنگستان هنر مراجعه کنند.