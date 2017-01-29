شناسایی ۲۰ مخاطره طبیعی در اردبیل/ایمنی نیازمند آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر یکشنبه در جشن بزرگ طلوع فجر ویژه غنچههای هلالاحمر اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل یکی از استانهایی است که شمار قابلتوجهی از مخاطرات طبیعی در طول سال تجربه میشود.
وی افزود: آسیب مخاطرات طبیعی مختص کشورهای کمتر توسعه یافته نیست و حتی در هنگام وقوع کشورهای پیشرفته را نیز متحمل خسارت قابل توجه میسازد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تأکید کرد: یکی از راهکارهای کاهش دامنه آسیب آموزش است و در واقع نیمی از فعالیت مدیریت بحران را شامل آموزش به گروههای مختلف و اقشار مختلف مردمی است.
به گفته امامی یگانه آموزش میتواند در سطح حرفهای برای نیروهای امدادی در مقابله با حوادث برگزار شود و یا به صورت عمومی برای اقشار مختلف مردمی ارائه شود.
وی به آموزش مدیریت بحران و امداد و نجات برای ۳۰ هزار نفر در سال جاری اشاره و تأکید کرد: به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری آموزش در نظر داریم برنامههای آموزشی در سال آینده را افزایش دهیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تأکید کرد: به واسطه آموزش میتوان فرهنگ ایمنی را ارتقا داد و گروههای مختلف مردمی را برای مواجه با شرایط بحران آماده کرد.
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