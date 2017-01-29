افزایش ۹۶ درصدی کشف سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار سرهنگ علیرضا دلیری ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۶ درصد افزایش کشف سرقت و کاهش چشمگیر وقوع جرم را داشته ایم که این کشفیات با انجام طرح­های ارتقاء امنیت اجتماعی صورت گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: در این مدت ۵۰۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ، ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

سرهنگ دلیری موفقیت پلیس را نتیجه تلاش شبانه روزی عوامل انتظامی شهرستان و به کار گیری اقدامات پیشگیرانه از جمله طرح آموزش همگانی و هشدار پلیسی در مساجد و مدارس، راه اندازی گشت های آشکار رعد و افزایش گشت های فوریتی پلیس ۱۱۰ و همچنین همکاری و تعامل بیشتر مردم با پلیس دانست.