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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

افزایش ۹۶ درصدی کشف سرقت در بروجرد

افزایش ۹۶ درصدی کشف سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از افزایش ۹۶ درصدی کشف سرقت طی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرهنگ علیرضا دلیری ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۶  درصد افزایش کشف سرقت و کاهش چشمگیر  وقوع جرم را داشته ایم که این کشفیات با انجام طرح­های ارتقاء امنیت اجتماعی صورت گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: در این مدت ۵۰۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد ، ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پلیس در اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی  از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

سرهنگ دلیری موفقیت پلیس را نتیجه تلاش شبانه روزی عوامل انتظامی شهرستان و به کار گیری اقدامات پیشگیرانه از جمله طرح آموزش همگانی و هشدار پلیسی در مساجد و مدارس، راه اندازی گشت های آشکار رعد و افزایش گشت های فوریتی پلیس ۱۱۰ و همچنین همکاری و تعامل بیشتر مردم با پلیس دانست.

کد مطلب 3890789

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