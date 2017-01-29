انقلاب اسلامی ایران یک تحول عظیم جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، اسدالله بادامچیان در سلسله نشست‌های رویش فرهنگ که با حضور مدیران، کارکنان و فعالان فرهنگی آستان قدس رضوی در تالار کتابخانه مرکزی این آستان مقدس برگزار شد، به تبیین اصول، پیشرفت ‌و چالش‌های انقلاب اسلامی پرداخت.

وی در این خصوص ابراز کرد: انقلاب اسلامی علاوه بر ایجاد تحولی عمیق در کشورهای اسلامی موجب پیدایش دیدگاه‌های نوین در دنیا شده است.

بادامچیان بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب سوسیالیستی و نظام سرمایه داری جهان را دچار بحران‌ کرده است که به عنوان مثال می ‌توان به مشکلات به وجود آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.

وی انقلاب اسلامی ایران را تحولی بزرگ برای تمام آزادی خواهان جهان دانست و افزود: امام خمینی(ره) با درایت و برنامه ریزی دقیق توانست در عرض ۱۶ سال نظام شاهنشاهی را که از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود، از بین ببرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ابراز کرد: اسلامی کردن ایران، اتحاد کشورهای مسلمان و شناخت اسلام به جهان سه هدف اصلی امام خمینی(ره) بود.

وی یکی از ویژگی های خاص انقلاب را مردم سالاری دینی دانست و گفت: این نوع حکومت با دموکراسی غربی قابل مقایسه نیست، چرا که در جامعه غربی معنویت معنایی ندارد، اما در نظام اسلامی علاوه بر توسعه مادی به معنویت و کرامت انسانی نیز توجه شده است.

بادامچیان وجود ولایت فقیه را یکی دیگر از مزیت‌های مردم سالاری دینی دانست و گفت: ولایت فقیه ستون و حافظ ارزش‌های اسلامی در جامعه اسلامی است.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بارها در سخنان خود مردم را ولی نعمت نظام دانستند، اظهار کرد: حضرت امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب در تمامی جریان های فرهنگی و سیاسی و ... مردم را به حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب دعوت کردند و امروز نیز بعد از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب هنوز شاهد حضور گسترده مردم در این عرصه‌ها هستیم.