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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

تاثیرات انقلاب اسلامی در حال گسترش است

تاثیرات انقلاب اسلامی در حال گسترش است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: تاثیرات انقلاب اسلامی ایران روز به روز در حال گسترش در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در نشست ستاد برگزاری  دهه فجر استان کرمانشاه گفت: امروز بنا به اعتراف خود غربی ها  تاثیرات و نفوذ انقلاب اسلام در منطقه و جهان روبه گسترش است.
وی افزود: این مسئله وظیفه همه ما را سخت تر می کند که انقلاب اسلامی میراث امام خمینی (ره)   و شهدای این انقلاب،   امروز در دستان ماست و در حفظ و توسعه و گسترش آن باید کوشا و مجاهد باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: ما باید بتوانیم ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران را به نسل های آینده انتقال دهیم که آنها نیز بتوانند حافظان خوبی برای این  میراث بزرگ و گرانقدر باشند.

کد مطلب 3890794

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