تاثیرات انقلاب اسلامی در حال گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در نشست ستاد برگزاری دهه فجر استان کرمانشاه گفت: امروز بنا به اعتراف خود غربی ها تاثیرات و نفوذ انقلاب اسلام در منطقه و جهان روبه گسترش است.

وی افزود: این مسئله وظیفه همه ما را سخت تر می کند که انقلاب اسلامی میراث امام خمینی (ره) و شهدای این انقلاب، امروز در دستان ماست و در حفظ و توسعه و گسترش آن باید کوشا و مجاهد باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: ما باید بتوانیم ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران را به نسل های آینده انتقال دهیم که آنها نیز بتوانند حافظان خوبی برای این میراث بزرگ و گرانقدر باشند.