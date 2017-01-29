به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استانهمدان ظهر یکشنبه با حضور اعضای این مجمع، شامل نمایندگان باشگاهها، شهرستانها، داوران، مربیان، ورزشکاران و به ریاست رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان و نایب رئیسی ضمیری کامل معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مجمع سید عادل برقعی تنها کاندیدای این مجمع با اشاره به ظرفیت بالای تنیس همدان اظهار داشت: برای نخستین بار با حمایت بخش خصوصی و مشارکت بسیار نزدیک مدیریت ورزش همدان، آکادمی تنیس الیت در همدان به بهرهبرداری رسید که این آکادمی در رشد و توسعه این رشته ورزشی نقش موثری داشت.
وی افزود: امسال در مسابقات لیگ دسته اول تنیس کشور که در اصفهان برگزار شد بازیکنان تنیس همدان بهعنوان پدیده این مسابقات معرفی شدند و در جریان این مسابقات رتبه سوم را کسب و به لیگ برتر تنیس کشور صعود کردند.
رئیس هیئت تنیس استانهمدان بابیان اینکه تمام بازیکنان تیم تنیس همدان از نفرات بومی استانهمدان بودند، گفت: این موضوع نشاندهنده پتانسیل بسیار بالای تنیس همدان است.
برقعی با اشاره به توجه ویژه هیئت تنیس استانهمدان به امر استعدادیابی بیان کرد: در تمام ایام سال آکادمی الیت هیئت تنیس استانهمدان طرحهای استعدادیابی را برای سنین پایه برگزار میکند.
وی عنوان کرد: طی ۵ سال گذشته و در ارزشیابیهای فدراسیون تنیس، هیئت تنیس استانهمدان جزو ۱۰ هیئت برتر کشور بوده و نفرات بسیاری جذب هیئت شده اند.
رئیس هیئت تنیس استانهمدان با اشاره به برگزاری مسابقات جایزه بزرگ تنیس کشور یادواره شهید «سیداحمدبرقعی» در همدان گفت: این مسابقات برای چهارمین سال متوالی در همدان برگزار شد و از این پس این رقابتها تحت عنوان مسابقات جایزه بزرگ شهید «سیداحمدبرقعی» برگزار میشود.
وی با اشاره به کسب کرسی های کشوری بیان کرد: انتصاب سید امیر برقعی بهعنوان رئیس کمیته مربیان فدراسیون و مدیر توسعه غرب آسیا افتخار ارزشمندی برای ورزش استان به ویژه خانواده تنیس به شمار میرود.
برقعی در ادامه به اشاره به برنامههای آینده خود در این هیئت گفت: یکی از برنامههای اصلی در چهار سال آینده ساخت زمینهای تنیس با مشارکت بخش خصوصی است تا با ظرفیتهای بیشماری که در تنیس استان وجوددارد همدان را در این عرصه بینالمللی کنیم.
در پایان رأیگیری که با حضور اعضای مجمع صورت گرفت از ۱۴ رأی مأخوذه سید عادل برقعی با کسب ۱۴ رأی برای ۴ سال دیگر بهعنوان رئیس هیئت تنیس استانهمدان انتخاب شد.
گفتنی است سید عادل برقعی در حال حاضر بهعنوان داور نشان نقرهای فدراسیون جهانی تنیس در مسابقات بینالمللی به نمایندگی کشورمان حضور مییابد.
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