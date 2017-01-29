به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، زهره شادروان گفت: تمدید پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در کرمان بنا به اعلام روابط عمومی بخش استانی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با توجه به درخواست هموطنان و علاقه مندان به سینما در اقصی نقاط کشور و به جهت سهولت بیشتر در خرید بلیت گروه های نمایش فیلم؛ پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر تا ساعت ۱۲ فردا(دوشنبه) تمدید شد.

شادروان افزود: بلیت فروشی بخش استانی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنج شنبه هفتم بهمن از طریق سامانه اینترنتی «سینوگرام» آغاز شده است.

وی افزود: علاقه مندان برای تهیه بلیت چهاردهمین جشنواره فیلم فجر مشهد می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید بلیت فیلم ها به نشانی اینترنتی http://khrz-cinema.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فر هنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان این که فیلم های این جشنواره در دو سینمای شهر تماشا و مهتاب کرمان اکران می شود، تصریح کرد: تا کنون استقبال مردم کرمان از این جشنواره فیلم خوب بوده است.