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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در کرمان تمدید شد

پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در کرمان تمدید شد

کرمان - رئیس اداره سینمایی فر هنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: پیش فروش بلیت‌های چهاردهمین جشنواره فیلم فجر کرمان که قرار بود ظهر یکشنبه دهم بهمن ماه به پایان برسد ۲۴ ساعت دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، زهره شادروان گفت: تمدید پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر در کرمان  بنا به اعلام روابط عمومی بخش استانی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با توجه به درخواست هموطنان و علاقه مندان به سینما در اقصی نقاط کشور و به جهت سهولت بیشتر در خرید بلیت گروه های نمایش فیلم؛ پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر تا ساعت ۱۲ فردا(دوشنبه) تمدید شد.

شادروان افزود: بلیت فروشی بخش استانی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنج شنبه هفتم  بهمن از طریق سامانه اینترنتی «سینوگرام» آغاز شده است.

وی افزود: علاقه مندان برای تهیه بلیت چهاردهمین جشنواره فیلم فجر مشهد می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید بلیت فیلم ها به نشانی اینترنتی http://khrz-cinema.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فر هنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان این که فیلم های این جشنواره در دو سینمای  شهر تماشا و مهتاب کرمان اکران می شود، تصریح کرد: تا کنون استقبال مردم کرمان از این جشنواره فیلم خوب بوده است.

کد مطلب 3890798

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