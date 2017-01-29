به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در عسلویه اظهار داشت: در سال آینده سه انتخابات مهم به صورت همزمان برگزار میشود که دارای اهمیت بسیار بالایی است.
وی اضافه کرد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سراسر کشور برگزار میشود و انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی نیز در چند حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: با هماهنگی هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی، ۲۰۰ میلیون تعرفه رای برای انتخابات سال ۹۶ پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که انتخابات ریاستجمهوری به دور دوم کشیده شود، جمعه بعد از آن این انتخابات برگزار میشود و آمادگی لازم در این زمینه وجود دارد.
احمدی از پیشبینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا خبر داد و بیان کرد: برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بین ۵۳ هزار تا ۵۵ هزار شعبه ثبت نام و اخذ رای پیشبینی شده است.
وی زمان ثبتنام برای انتخابات شوراها را ۳۰ اسفندماه امسال و ثبت نام ریاست جمهوری را ۲۲ فروردین سال ۹۶ اعلام کرد و گفت: ستاد انتخابات وزارت کشور برای تمهید مقدمات انتخابات ۲۹ اردیبهشت در سطح ملی و استانها آغاز کرده است.
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