۱۰میلیارد تومان برای مناسب سازی معابر شهرکرد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله غلامیان ظهر امروز در همایش مناسب سازی تردد معلولان اظهار داشت: در کشور در بخش مناسب سازی تردد معلولان در سطح ابتدائی هستیم که حدود ۳۰ سال گذشته طرح ها و قوانینی در این زمینه تنظیم شده اما هنوز آن طور که انتظار می‌رود عملی نشده اند.

وی گفت: شهرداری شهرکرد طی پنج سال گذشته با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان برای مناسب سازی معابر تلاش کرده است.

وی افزود: همه افراد جامعه به خصوص معلولان که دارای محدویت هستند حق زندگی دارند پس باید با همکاری شرایط مناسب در تردد فراهم شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به مناسب سازی پارک ها، افزود: نصب لوازم ورزشی جانبازان و معلولین در پارک جانبازان با اعتباری به مبلغ ۹۰ میلیون ریال صورت گرفته است.