۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام:

سارق مغازه ها در ایلام دستگیر شد

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام گفت: با دستگیری سارق حرفه ای مغازه ها تعداد ۱۵ فقره سرقت کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا گوهری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق شدند با شناسایی عامل چندین فقره سرقت از مغازه داران سطح شهر ایلام به سرقت های او پایان دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام ادامه داد: این فرد صبح امروز در یک عملیات پلیسی موفق در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی گفت: متهم در تحقیقات اولیه تا این لحظه به ۱۵ فقره سرقت از مغازه های شهر ایلام اعتراف کرد.

سرهنگ گوهری تصریح کرد: پس از بازسازی صحنه سرقت ها ، متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

