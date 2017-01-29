کانون های فرهنگی در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمنان هستند

حجتالاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سی هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای ایران اسلامی بهویژه شهدای گرانقدرپیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در این سالهای متمادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره کانون توجهات دنیای استکبار و غرب بوده است و همواره در مقابل تمامی توطئهها و دسیسههای دشمنان طی سالهای اخیر ایستادگی کرده است.
وی وجود کانونهای فرهنگی و تبلیغی را برای نظام اسلامی بسیار ارزشمند خواند و افزود: امروز کانونهای فرهنگی تبلیغی در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم دشمنان قرار دارند و برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش تأثیرگذاری را ایفاء میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تقویت کانونهای فرهنگی تبلیغی را بسیار ضروری خواند و تأکید کرد: کانونهای فرهنگی تبلیغی هستههای اصلی و مرکزی در مقابل با جبهه معاند در کشور هستند و تقویت و حمایت از این هستههای مرکزی فرهنگی امری اجتنابناپذیر است.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران از کانونهای فرهنگی تبلیغی بهعنوان خاکریزها و سنگرهای اصلی نظام اسلامی یادکرد و تصریح کرد: کانونهای فرهنگی تبلیغی مهمترین سنگر نظام اسلامی برای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی است و باید در راستای تقویت روحیه انقلابی جوانان و نوجوانان گامهای جدیتری در تقویت و تجهیز این کانونهای فرهنگی و تبلیغی برداشته شود.
این استاد حوزه علمیه و دانشگاه در مازندران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی در خصوص فعالیتهای فرهنگی جوانان در برخی کانونهای فرهنگی خودجوش مردمی و ارزشی و جدیت بیشتر حضور جوانان و نوجوانان در این کانونها، بیان داشت: بیانات رهبر عظیم الشان انقلاب حاکی از نگاه عمیق ایشان به فعالیتهای فرهنگی و توجه ایشان به فعالیتهای کانونهای فرهنگی، تبلیغی و مردمی است که باید برای تحقق منویات معظم له همه در جامعه اسلامی همت و تلاش کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران وحدت و انسجام همهٔ دستگاههای فرهنگی بهویژه کانونهای فرهنگی و تبلیغی حول محور ولایتفقیه را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی و تبلیغی از سرمایههای اصلی نظام اسلامی است و کارکرد آنها باید در جهت تقویت و ترویج شعائر دینی و اسلامی باشد و باید خواستگاه بصیرت افزایی و پرورش نیروهای جوان مؤمن و انقلابی گردد.
این محقق و پژوهشگر علوم دینی فعالیت در فضای مجازی را بسیار بااهمیت خواند و تأکید کرد: امروز فضای مجازی مهمترین ابزار برای دنیای استکبار است و با این ترفند درصدد نفوذ در بین کشورهای اسلامی بهویژه ایران اسلامی است و کانونهای فرهنگی تبلیغی باید با برنامهریزی جامع و مدون برای آسیبشناسی این فضا هم چارهاندیشی کنند
استاد حوزه علمیه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: از همه مسئولین اجرایی، رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب انتظار میرود در حمایت و برجستهسازی فعالیتهای کانون فرهنگی تبلیغی اهتمام بیشتری داشته باشند و از عزیزان و خادمان کانونهای فرهنگی تبلیغی انتظار میرود وابسته به هیچ جریان خاصی نشوند و در راستای حفظ جایگاه ولایت و تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و دغدغههای فرهنگی معظم له گامهای اساسی بردارند.
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