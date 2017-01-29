پروژه حرم تا حرم وحی منزل نیست/ افتتاح ۴۸۵طرح در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در نشست خبری ظهر یکشنبه خود به مناسبت دهه مبارک فجر به میزبانی استانداری سمنان، ضمن تأکید بر اینکه اعتراض مردم شاهرود درباره نادیده گرفتن این شهرستان از پروژه آزاد راه حرم تا حرم را شنیده‌ام، ابراز داشت: من هم انتقاد مردم و نماینده شاهرود درباره عبور این آزاد راه از ۳۵کیلومتری شاهرود را شنیدم لذا باید گفت این طرح هم قابل‌بازنگری و مطالعه بیشتر برای اجرا است.

وی افزود: برخلاف نظر برخی که می‌گویند این طرح به اتمام رسیده، تاکنون اعتبارات اجرای این طرح از گرمسار تا سمنان تخصیص‌یافته و خوشبختانه با موافقت سازمان برنامه‌وبودجه این پروژه نیز پس از انجام سیر قانونی در وزارت راه و شهرسازی آغاز خواهد شد اما دیگر نقاط استان همچنان در انتظار اعتبار است.

پیگیر اجرای طرح آب‌رسانی قطری در شاهرود هستیم

استاندار سمنان درباره مشکلات طرح‌های آب‌رسانی استان نیز، توضیح داد: پیگیر اجرای طرح آب‌رسانی قطری در شاهرود هستیم اما خوشبختانه مشکل انتقال آب نمرود به گرمسار رفع شده و در آینده نه‌چندان دور شاهد اجرای این طرح خواهیم بود.

خباز بابیان اینکه با حذف بند سرنوشت‌ساز مانع انتقال آب از منابع آبی در برنامه ششم توسعه، هیچ مانعی برای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان وجود ندارد، ابراز داشت: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تدوین برنامه ششم توسعه انتقال آب از هر دریاچه و تالابی را به سایر نقاط ممنوع کرده بود که با پیگیری نمایندگان استان در این کمیسیون، خوشبختانه این مانع برطرف شد.

وی درباره سؤالی با موضوع آخرین وضعیت پروژه جاده سمنان-فیروزکوه نیز افزود: برای این طرح ۹۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته‌شده که امیدواریم به‌زودی انجام شود.

افتتاح ۴۸۵طرح عمرانی و اقتصادی در سمنان

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به افتتاح ۴۸۵طرح عمرانی و اقتصادی بااعتبار ۷۲۷میلیارد تومان در دهه فجر، گفت: در دهه فجر شاهد افتتاح ۸۳ پروژه در سمنان، ۴۹ پروژه در میامی و ۴۱ پروژه در مهدی‌شهر،۱۰۸پروژه در شاهرود و ۳۳ پروژه در سرخه، ۵۳ پروژه در گرمسار و ۲۶ پروژه در آرادان و ۸۱طرح در دامغان خواهیم بود.

خباز همچنین از کلنگ زنی ۶۴پروژه نیز در دهه فجر خبر داد و افزود: این پروژه‌ها بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان و در بخش‌های آب، برق، راه و جهاد کشاورزی هستند که در اقصی نقاط استان کلنگ زنی خواهند شد و ۱۸۷پروژه نیز آماده بهره‌برداری به روستاها مربوط می‌شود.

وی افزود: اعتبارات پروژه‌های دهه فجر در سمنان ۱۳۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، در شاهرود ۱۲۵میلیارد و ۵۱۰میلیون تومان، در دامغان ۴۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، در گرمسار ۱۶۷میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان، در مهدی‌شهر۱۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان، در میامی ۲۷میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان، در سرخه ۱۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان و در آرادان ۶۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است.

گازرسانی به ۱۰کلاته شرقی میامی

استاندار سمنان درباره مهم‌ترین پروژه‌های قابل‌افتتاح دهه فجر در استان سمنان، گفت: گازرسانی به ۱۰کلاته شرقی میامی، افتتاح پیام نور سمنان، آسفالت راه‌های بین روستایی میامی، گازرسانی به روستاهای بخش امیرآباد دامغان، ۳۵ واحد مسکونی مهدی‌شهر، آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، کلنگ زنی طرح برقابی شهر سمنان و...در زمره مهم‌ترین طرح‌های قابل بهره‌برداری در استان سمنان هستند.

خباز بابیان اینکه از میان ۴۸۵طرح قابل‌افتتاح در استان سمنان، ۴۲طرح اقتصادی هستند، ابراز داشت: ۴۴۳طرح به ارزش ۵۴۰میلیارد تومان در بخش عمرانی طی دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین گفت: در توزیع اعتبارات طرح‌های قابل‌افتتاح دهه فجر استان سمنان نگاه ویژه به مناطق روستایی شامل گازرسانی، آب شرب و کشاورزی و همچنین راه‌سازی در کنار پروژه‌های جهاد کشاورزی لحاظ شده است.

۳۵۶میلیارد تومان از اعتبارات و اوراق قرضه سفر هیئت دولت به استان ابلاغ‌شد

استاندار سمنان در پاسخ به سؤالی با موضوع آخرین وضعیت پیگیری و تخصیص اعتبارات سفر استانی ریاست‌جمهور به سمنان، گفت: در وهله نخست باید گفت اعتبار عمرانی استان در بودجه سال ۹۵ بیش از ۱۳۰میلیارد تومان است که با اضافه شدن اعتبارات استانی شاهد رونق خوبی در بخش‌های اقتصادی به‌خصوص اشتغال‌زایی خواهیم بود که برای تحقق این امر کمیته استانی پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری تشکیل‌شده است.

خباز بابیان اینکه از مجموع ۹۲۷میلیارد تومان اعتبارات تخصیص‌یافته در سفر ریاست‌جمهور به استان سمنان، ۳۵۶میلیارد تومان از اعتبارات و اوراق قرضه به استان ابلاغ‌شده است، ابراز داشت: باقیمانده این اعتبارات نیز تا پایان سال۹۶ ابلاغ می‌شوند.

وی افزود: این سفر دارای برکات خوبی برای استان بود که من به‌شخصه نمی‌دانم چرا آن‌هایی که این اعتبارات و سفرها را به باد انتقادات می‌گرفتند امروز با تخصیص این اعتبارات به سمنان، ساکت شده‌اند این جریانات درگذشته به دلیل تخصیص نیافتن همین اعتبارات علم انتقاد بلند کرده بودند اما امروز درصحنه نیستند.