ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا دستور اوباما بود نه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «ست فرانتسمن» (Seth J Frantzman) که ساکن بیت المقدس بوده و در دانشگاه قدس به تدریس در رشته مطالعات آمریکا اشتغال دارد با انتشار یادداشتی اعلام کرد که ممنوعیت ورود مسلمانان از هفت کشور به آمریکا که چند روز قبل از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، صادر شده، دستور العملی بوده که در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» صادر شده بود و ترامپ نیز همان دستور العملی که توسط اوباما توشیح شده بود را امضا کرده است.

این نویسنده در بخشی از یادداشت خود می گوید: اگر ترامپ قصد جلوگیری از ورود افرادی را داشت که برای آمریکا تهدید محسوب می شوند چرا نام عربستان و پاکستان را در این لیست نیاورده است.

بر اساس دستور العمل صادر شده از سوی ترامپ ورود افرادی از ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، یمن و سومالی به آمریکا ممنوع است.

فرانتسمن در ادامه به گزارش هایی که برخی رسانه ها همچون بلومبرگ منتشر کرده و در آن عنوان داشته اند که نام کشورهایی که ترامپ با آنها داد و ستد دارد در لیست محرومین نیست اشاره می کند.

وی در ادامه می نویسد: قانون ممنوعیت ورود افراد از این هفت کشور در اصل بر اساس قانونی بوده که در سال ۲۰۱۵ و تحت عنوان «قانون ممنوعیت سفر تروریست ها» تصویب شده بود اعمال شده است. وزارت کشور آمریکا در سال ۲۰۱۶ نام این هفت کشور را با عنوان کشورهایی که در مورد آنها نگرانی وجود دارد اعلام کرد و در فوریه ۲۰۱۶ «برنامه چشم پوشی ویزا» برای این هفت کشور را به اجرا گذاشت.

فرانتسمن در ادامه می نویسد: محدود کردن مهاجرت مسلمانان به آمریکا قانونی بود که در زمان اوباما به اجرا گذاشته شد اما رسانه ها چیزی در مورد آن منتشر نکردند بنابراین قانون اعلام شده از سوی دولت ترامپ در اصل همان قانونی است که در زمان اوباما و در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۵ امضا شده بود.

امکان حذف ایران از لیست محرومان در مذاکرات برجام

از زمان امضا توافق جامع اقدام مشترک (برجام) منتقدان اعلام کردند که این توافق نواقصی دارد که آمریکا می تواند از آنها سوءاستفاده کرده و به اقدامات ضد ایرانی خود ادامه بدهد.

در صورت صحت گفته های فرانتسمن، این امکان وجود داشت که مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات خود با طرف آمریکایی، تمهیداتی را برای خروج نام ایران از این لیست می اندیشیدند.

با توجه به آنکه قانون ضد ایرانی «ایسا» نیز بواسطه نواقص برجام، در آخرین روزهای دولت اوباما به اجرا گذاشته شده و اکنون نیز قانون ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به امضا ترامپ رسیده، صحت گفته های منتقدان برجام مبنی بر وجود شکاف و ضعف در متن برجام بیشتر مشخص می شود و با توجه به حضور چهره های ضد ایرانی در کابینه ترامپ بعید نیست که در آینده شاهد تکرار اقداماتی از این دست باشیم.