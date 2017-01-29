مسابقات بدمینتون بانوان گرامیداشت دهه فجر در همدان برگزار شد

علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان گرامیداشت دهه فجر در همدان اظهار داشت: مسابقات بدمینتون بانوان گرامیداشت دهه فجر با حضور ۳۰ بدمینتون باز در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی حجاب همدان برگزار شد.
وی افزود: در پایان در رده نونهالان این رقابتها روشنک اسماعیلی به مقام اول دستیافت زهرا حاجیلویی دوم شد و پرنیان سعدی و محیا کوچهباغیان مشترکا سوم شدند.
دبیر هیئت بدمینتون استانهمدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: در رده نوجوانان روشنک اسماعیلی اول شد، گلسا وفاجو در رده دوم ایستاد و مائده حسینی و مبینا مؤمنی مشترکا سوم شدند.
صفی زاده خاطرنشان کرد: در رده جوانان نیز ملیکا چهاردولی قهرمان شد مبینا الهامی در جایگاه دوم ایستاد و سینا یعقوبی و روشنک اسماعیلی مشترکا سوم شدند.
وی گفت: همچنین در رده بزرگسالان این رقابتها نیز فائزه صالحی به مقام اول دستیافت سمیه صدری دوم شد و عاطفه زارعی و مریم جنتی مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه ورزش بدمینتون در استانهمدان پیشرفت فراوانی داشته است، بیان کرد: حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان از این رشته و تلاشهای اعضای هیئت و مربی بدمینتون استان باعث شده تا این رشته در استانهمدان رشد چشمگیری داشته باشد.
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