مجامع جهانی نباید در برابر جنایات آل خلیفه و آل سعود سکوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری قبل از ظهر یکشنبه در جمع طلاب و روحانیونی که برای محکومیت آل خلیفه و حمایت از آیت الله عیسی قاسم در مدرسه فیضیه تجمع کرده بودند، گفت: مردم بحرین ۶ سال است که مورد ظلم جنایتکاران آل سعود هستند و آل سعود مردمی را که خواهان حقوق اولیه و شهروندی هستند را سرکوب می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه حاکمان بحرین از مدتی پیش با حرکتی غیر قانونی تابعیت را از برخی از مردم و آیت الله عیسی قاسم سلب کردند، گفت: این حرکتی ناشیانه بود و در حال حاضر هم شیخ عیسی قاسم در محاصره است و مردم این کشور جانانه از ایشان دفاع می‌کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به حرکت‌های انقلابی مردم بحرین، اظهار داشت: اگر دولت بحرین بخواهد تعرضی به آیت الله عیسی قاسم بکند مردم با خون خود از ایشان دفاع و حمایت خواهند کرد.

دولت بحرین باید به خواسته‌های مردم احترام بگذارد

وی با تأکید بر اینکه امیدواریم حاکمیت بحرین با تدبیر با این موضوع برخورد کند، ادامه داد: دولت بحرین باید دست از خشونت بکشد و به مردم و خواسته‌های آنها احترام بگذارد.

حجت الاسلام اختری با اشاره به تجمع طلاب بیان داشت: این تجمع به این منظور است که به دولت بحرین گفته شود از گذشتگان و طاغوتیان درس بگیرید و از سوی دیگر به نوعی همبستگی با مردم بحرین است که آنها بدانند تنها نیستند و همه مسلمانان و آزادگان در کنار آنها ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: برخی سخن‌هایی درباره دخالت‌های ایران در دیگر کشورهای منطقه می‌گویند این در حالی است که حمایت از مظلومان و مستضعفان دخالت نیست و این یک وظیفه دینی و شرعی است که اسلام برای هر شخص و ادیان الهی قائل شده که همه باید نسبت به ظلم‌هایی که به دیگران می‌شود خود را مسئول بدانند.

سفارت انگلستان بسته شود

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بیان کرد: کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که خود در امور دیگر کشورها مداخله می‌کنند چطور می‌توانند بگویند که ایران در امور دیگر کشورها دخالت می‌کند در حالی که سال‌های سال است دخالت در امور دیگر کشورها از سیاست‌ها و اولویت‌های آنها است.

وی با بیان اینکه چرا دولت درباره سفارت انگلیس تصمیمی نمی‌گیرد، عنوان کرد: انگلیسی‌ها امروز بعد از آن همه جنایت علیه کشور ما ایران را مداخله‌گر می‌دانند و نسبت به کشور ما موضع منفی دارند و ما متعجبیم که چرا دولت در مقابل آنها ساکت است و چرا سفارتخانه این کشور را نمی‌بندد.

حجت الاسلام اختری به حضور پایگاه‌های نظامی کشورهای غربی در کشورها منطقه اشاره کرد و گفت: عربستان سعودی در یمن حضور نظامی دارد آیا اینها مداخله نیست؟ و این حق مردم و مرجعیت و رهبر جامعه اسلامی است که هر جا ظلمی دید در مقابل آن ایستادگی و نصیحت و سفارش کند.

وی خطاب به مردم بحرین بیان کرد: باید از آیت الله عیسی قاسم دفاع کنید زیرا شما در مکتب امام حسین(ع) بزرگ شده‌اید و بدانید که پیروزی با شما است و دشمن تسلیم خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: مؤسسه‌های بین‌المللی و حقوقی جهان مسئولیت سنگینی دارند و نباید در برابر جنایت‌های آل سعود و آل خلیفه سکوت کنند.