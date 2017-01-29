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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان مطرح کرد:

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد ریالی سیل در شرق هرمزگان

خسارت ۱۵۰۰ میلیارد ریالی سیل در شرق هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته میزان خسارت سیل اخیر در شرق هرمزگان بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران پس از بازدید مناطق سیل زده شهرستان های جاسک و بشاگرد و بررسی روند امدادرسانی به سیل زدگان، اظهار داشت: برنامه‌ ریزی و اجرای طرح‌هایی برای جلوگیری از وقوع سیل در این مناطق ضروری است.

وی افزود: یکی از بهترین راه‌ها برای مهار سیل در این روستاها پرهیز از ساخت و سازها در اطراف رودخانه ‌ها است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان درخصوص میزان دقیق خسارات وارده ناشی از این سیل، بیان داشت: در اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب خسارت‌های فراوانی به منازل مسکونی، تاسیسات، شبکه های آب و برق و اراضی کشاورزی به ویژه در شهرستان‌های جاسک ، بشاگرد ، میناب، سیریک ، رودان و بندرعباس وارد شده است.

صفا گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته میزان خسارت سیل اخیر در شرق هرمزگان بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

در این بازدید از نزدیک مشکلات و خسارات وارده به اهالی روستاهای سیل زده بررسی و تعدادی از اهالی روستاها نیز که در جریان سیلاب دچار خسارت شده‌ بودند، مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

کد مطلب 3890813

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