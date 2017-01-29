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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل به مهر خبر داد؛

تردد مسافر از پایانه بیله سوار ۱۴ درصد افزایش یافت

تردد مسافر از پایانه بیله سوار ۱۴ درصد افزایش یافت

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از افزایش ۱۴ درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی بیله سوار در ۱۰ ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد تردد مسافر در ۱۰ ماهه سال جاری را ۷۰۳ هزار و ۱۱۸ نفر عنوان و تأکید کرد: روزانه بیش از دو هزار مسافر که اغلب اتباع آذری هستند از این پایانه تردد دارند.

وی افزود: تردد ناوگان حمل‌ونقل از پایانه نیز هشت درصد افزایش دارد و در مدت ذکر شده ۵۰ هزار و ۷۶۴ تردد به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به ترانزیت ۲۹۲ هزار و ۹۸۷ تن کالا از پایانه مرزی اشاره و تأکید کرد: در مدت ذکر شده ۱۳۹ هزار و ۳۸۰ تن صادرات کالا از گمرک مرزی انجام شده است.

رحمتی با اشاره به رشد ۵۵ درصدی صادرات کالا ادامه داد: واردات کالا نیز با ۱۰ هزار و ۵۴۶ تن رشد ۱۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توسعه سالن مسافربری پایانه مرزی در سال ۹۳ اضافه کرد: در حال حاضر فاز دوم توسعه پایانه که شامل محوطه‌سازی در چهار هکتار است انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان محوطه‌سازی با ۱۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود که شامل ایجاد سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه است.

کد مطلب 3890814
محمد میرزایی ناطق

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