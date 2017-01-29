تردد مسافر از پایانه بیله سوار ۱۴ درصد افزایش یافت

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد تردد مسافر در ۱۰ ماهه سال جاری را ۷۰۳ هزار و ۱۱۸ نفر عنوان و تأکید کرد: روزانه بیش از دو هزار مسافر که اغلب اتباع آذری هستند از این پایانه تردد دارند.

وی افزود: تردد ناوگان حمل‌ونقل از پایانه نیز هشت درصد افزایش دارد و در مدت ذکر شده ۵۰ هزار و ۷۶۴ تردد به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به ترانزیت ۲۹۲ هزار و ۹۸۷ تن کالا از پایانه مرزی اشاره و تأکید کرد: در مدت ذکر شده ۱۳۹ هزار و ۳۸۰ تن صادرات کالا از گمرک مرزی انجام شده است.

رحمتی با اشاره به رشد ۵۵ درصدی صادرات کالا ادامه داد: واردات کالا نیز با ۱۰ هزار و ۵۴۶ تن رشد ۱۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توسعه سالن مسافربری پایانه مرزی در سال ۹۳ اضافه کرد: در حال حاضر فاز دوم توسعه پایانه که شامل محوطه‌سازی در چهار هکتار است انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان محوطه‌سازی با ۱۳ میلیارد تومان اجرا می‌شود که شامل ایجاد سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه است.