به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران این فرماندهی طی ۱۰ ماه امسال در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی موفق به توقیف سه هزار و ۲۰۰ خودرو و هزار و ۵۱۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف شدند.

وی تصریح کرد: برخورد با وسایل نقلیه متخلف نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح جانی و مالی ایفا می کند، چرا که یکی از دلایل مهم در وقوع حوادث رانندگی استفاده افراد فاقد مهارت و مدارک از وسایل نقلیه است.

فرمانده انتظامی خرم آباد اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در راستای طرح ارتقاء اجتماعی توانستند با هماهنگی مقام قضایی به پاکسازی نقاط جرم خیز و آلوده خرم آباد بپردازند و چهار هزار و ۷۱۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ کردند.